"Реал" з хет-триком Мбаппе декласував "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів

Мадридський "Реал" не залишив шансів англійському "Манчестер Сіті" в плей-офф Ліги чемпіонів. Після успіху в Англії, "вершкові" перемогли суперника і на власному полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Ліга чемпіонів, плей-офф, матч-відповідь

"Реал" – "Манчестер Сіті" – 3:1 (перший матч – 3:2)

Голи: Мбаппе, 4, 33, 61 - Гонсалес, 90+1

Хосеп Гвардіола залишивши на лаві запасних Холанда. Натомість у старті вийшов Мармуш, який чудово показав себе в останніх матчах. Знайшлося місце в основі й ще одному новачку – Хусанову. Узбецький захисник мав діяти на правому фланзі – проти Вінісіуса. Додатковим подразником для "Сантьяго Бернабеу" мусила стати й поява у складі "містян" вихованця "Барселони" – Гонсалеса.

Ситуація змушувала "Манчестер Сіті" бігти вперед зі самого початку. І гості стартували доволі впевнено, взявши в облогу штрафний "Реала", шукаючи шляхи до воріт. От тільки шляхи не знаходились. Позиційний наступ гостей в'язнув у щільній обороні "вершкових".

А от, щоб знайти доріжку до воріт англійців знадобився лише один пас. Асенсіо видав чудову діагональ на півполя прямо на Мбаппе. Той розібрався з Діашем та Стоунзом і перекинув м'яч через Едерсона, який вийшов з воріт. 1:0 – йшла 4-та хвилина зустрічі.

Цей швидкий гол шокував гостей і фактично виключив "Ман Сіті" з гри. Команда виглядала розгубленою та приреченою.

"Реал" грав у своє задоволення. А фейєрив на полі Мбаппе. На 33-й хвилині француз оформив дубль, скориставшись тонким пасом Родріго, та обіграви на п'ятачку Гвардіола.

А в другому таймі, коли у гостей ніби почалось щось вимальовуватися, остаточно поховав суперників, видавши гол у своєму стилі. Отримав пас, трохи змістився до центру та сильно пробив у дальній кут.

Це вже був відвертий розгром англійців. Далі поєдинок вже йшов за інерцією. Хоча в "Реала" ще були нагоди збільшити перевагу. Проте м'яч вже у самому кінці гри опинився у воротах Куртуа. Гол престижу після небезпечного штрафного у виконанні Мармуша, забив Гонсалес.

Отже мадридський клуб з нашим Андрієм Луніним на лаві впевнено вийшов до 1/8 фіналу ЛЧ. Там на "вершкових" чекає більш серйозне випробування, ніж кризовий "Манчестер Сіті". Грати доведеться або зі земляками з "Атлетіко", або з леверкузенським "Байєром". З ким саме – дізнаємось 21 лютого.