Розгром "Лос-Майос": у Мексиці ліквідували 11 союзників барона, який чекає на вирок у США

Операція морської піхоти стала відповіддю на зухвалий напад бойовиків із заздалегідь підготовленої будівлі-фортеці. Силовики не лише ліквідували загін штурмовиків, а й вилучили арсенал потужної вогнепальної зброї та сучасне тактичне спорядження.

Донька наркобарона в епіцентрі бою

Найбільшою несподіванкою під час зачистки об’єктів стала присутність доньки самого «Ель-Майо» Замбади. Попри те, що вона перебувала в одному з приміщень, де переховувалися бойовики, командування ВМС прийняло неординарне рішення:

Звільнення: Через відсутність прямих доказів її участі у злочинній діяльності жінку передали членам родини.

Затримання: Водночас у тому ж місці вдалося взяти живим іншого впливового члена організації, який наразі дає свідчення.

Контекст: битва за мільярди та безпека ЧС-2026

Цей розгром стався у критичний для Мексики момент. Країна готується до проведення матчів Чемпіонату світу з футболу в червні, і безпека мільйонів туристів опинилася під загрозою через внутрішні війни картелів.

Президент Клаудія Шейнбаум обіцяла приборкати насильство, проте після арешту Замбади у 2024 році ситуація лише загострилася. Фракція «Лос-Майос» намагається втримати вплив, поки їхній ватажок погоджується на конфіскацію 15 мільярдів доларів доходу від наркоторгівлі в межах угоди зі слідством у США.

Підвищена готовність

Мексиканські сили безпеки перебувають у стані максимальної напруги. На додаток до розгрому «Лос-Майос», військові нещодавно ліквідували лідера картелю «Нове покоління Халіско», що спровокувало нову хвилю помсти. Влада вже направила до Сіналоа додаткові 1600 військовослужбовців, щоб запобігти повномасштабному хаосу на вулицях перед початком мундіалю.