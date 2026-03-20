UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Розгром "Лос-Майос": у Мексиці ліквідували 11 союзників барона, який чекає на вирок у США

02:44 20.03.2026 Пт
2 хв
Попри потужний арсенал зброї, загін було повністю знищено
aimg Оксана Гапончук

Військово-морські сили Мексики завдали нищівного удару по силовому крилу картелю Сіналоа.

Про це повідомляє РБК-Україна

Операція морської піхоти стала відповіддю на зухвалий напад бойовиків із заздалегідь підготовленої будівлі-фортеці. Силовики не лише ліквідували загін штурмовиків, а й вилучили арсенал потужної вогнепальної зброї та сучасне тактичне спорядження.

Донька наркобарона в епіцентрі бою

Найбільшою несподіванкою під час зачистки об’єктів стала присутність доньки самого «Ель-Майо» Замбади. Попри те, що вона перебувала в одному з приміщень, де переховувалися бойовики, командування ВМС прийняло неординарне рішення:

  • Звільнення: Через відсутність прямих доказів її участі у злочинній діяльності жінку передали членам родини.

  • Затримання: Водночас у тому ж місці вдалося взяти живим іншого впливового члена організації, який наразі дає свідчення.

Контекст: битва за мільярди та безпека ЧС-2026

Цей розгром стався у критичний для Мексики момент. Країна готується до проведення матчів Чемпіонату світу з футболу в червні, і безпека мільйонів туристів опинилася під загрозою через внутрішні війни картелів.

Президент Клаудія Шейнбаум обіцяла приборкати насильство, проте після арешту Замбади у 2024 році ситуація лише загострилася. Фракція «Лос-Майос» намагається втримати вплив, поки їхній ватажок погоджується на конфіскацію 15 мільярдів доларів доходу від наркоторгівлі в межах угоди зі слідством у США.

Підвищена готовність

Мексиканські сили безпеки перебувають у стані максимальної напруги. На додаток до розгрому «Лос-Майос», військові нещодавно ліквідували лідера картелю «Нове покоління Халіско», що спровокувало нову хвилю помсти. Влада вже направила до Сіналоа додаткові 1600 військовослужбовців, щоб запобігти повномасштабному хаосу на вулицях перед початком мундіалю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Мексика