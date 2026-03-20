Розгром "Лос-Майос": у Мексиці ліквідували 11 союзників барона, який чекає на вирок у США

Військово-морські сили Мексики завдали нищівного удару по силовому крилу картелю Сіналоа.
Операція морської піхоти стала відповіддю на зухвалий напад бойовиків із заздалегідь підготовленої будівлі-фортеці. Силовики не лише ліквідували загін штурмовиків, а й вилучили арсенал потужної вогнепальної зброї та сучасне тактичне спорядження.
Найбільшою несподіванкою під час зачистки об’єктів стала присутність доньки самого «Ель-Майо» Замбади. Попри те, що вона перебувала в одному з приміщень, де переховувалися бойовики, командування ВМС прийняло неординарне рішення:
Звільнення: Через відсутність прямих доказів її участі у злочинній діяльності жінку передали членам родини.
Затримання: Водночас у тому ж місці вдалося взяти живим іншого впливового члена організації, який наразі дає свідчення.
Цей розгром стався у критичний для Мексики момент. Країна готується до проведення матчів Чемпіонату світу з футболу в червні, і безпека мільйонів туристів опинилася під загрозою через внутрішні війни картелів.
Президент Клаудія Шейнбаум обіцяла приборкати насильство, проте після арешту Замбади у 2024 році ситуація лише загострилася. Фракція «Лос-Майос» намагається втримати вплив, поки їхній ватажок погоджується на конфіскацію 15 мільярдів доларів доходу від наркоторгівлі в межах угоди зі слідством у США.
Мексиканські сили безпеки перебувають у стані максимальної напруги. На додаток до розгрому «Лос-Майос», військові нещодавно ліквідували лідера картелю «Нове покоління Халіско», що спровокувало нову хвилю помсти. Влада вже направила до Сіналоа додаткові 1600 військовослужбовців, щоб запобігти повномасштабному хаосу на вулицях перед початком мундіалю.