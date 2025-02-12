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Розгром у Бресті та інші результати Ліги чемпіонів

Середа 12 лютого 2025 00:03
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Розгром у Бресті та інші результати Ліги чемпіонів Фото: ПСЖ однією ногою вже в 1/8 фіналу (/x.com/PSG_English)
Автор: Андрій Костенко

11 лютого відбулися чотири перших поєдинки стикових матчів плей-офф у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

В стикових іграх беруть участь команди, які за підсумками основного раунду посіли місця з 9-го до 24-те. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу де на них уже чекають клуби, що посіли перші вісім сходинок у загальній таблиці.

У вівторок, 11 лютого відбулися чотири перші протистояння.

Ліга чемпіонів, плей-офф, перші матчі

"Брест" – ПСЖ – 0:3

Голи: Вітінья, 21 (пенальті), Дембеле, 45, 66

ПСЖ мав відчутну перевагу, проте відкрити рахунок вдалося лише з пенальті. Затяжна атака ПСЖ з кількома ударами завершилась влучанням Дембеле в руку Ле-Мелу. Суддя у полі порушення не помітив, але йому допомогли арбітри VAR. Вітінья з пенальті був точним. А потім настав час Усмана Дембеле. Спочатку він забив перед перервою, а потім відзначився у середині другого тайму.

Команда Луїса Енріке перемогла на виїзді – 3:0. Матч-відповідь таким чином перетворюється на формальність.

"Манчестер Сіті" – "Реал" – 2:3

Голи: Холанд, 19, 80 (пенальті) – Мбаппе, 60, Діас, 86, Беллінгем, 90+2

Господарі двічі були попереду, але поступились. "Реал" вирвав перемогу на останніх хвилинах.

"Ювентус" – ПСВ – 2:1

Голи: Маккенні, 34, Мбангула, 82 - Перішіч, 56

Туринці ледь не втратили перемогу, після того як гол у їхні ворота забив Іван Перішіч. Хорвата добре знають у Італії, адже він провів понад 200 матчів за міланський "Інтер". Однак рятівником "Старої синьйори" став 21-річний Семуель Мбангула, який наприкінці поєдинку вдало зіграв на добиванні. Це був перший гол бельгійця в ЛЧ.

"Спортінг" – "Боруссія" Д – 0:3

Голи: Гірассі, 60, Грос, 68, Адейємі, 82

Фіналісту минулої ЛЧ знадобилася година гри, щоб відкрити рахунок у Лісабоні. "Розмочив" гру кривдник донецького "Шахтаря" на попередньому етапі Сергу Гірассі. Нападник забив десятий гол у дев'яти матчах ЛЧ. Під час другого взяття воріт Гірассі до голу додав ще й асист. Його навіс на дальній стійці замкнув Гросс. А потім вже Адейємі довів справу до розгрому. Ніко Ковач на чолі "Боруссії" святкує першу перемогу. Та ще й настільки ефектну.

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться у середу, 19 лютого.

Раніше "Шахтар" з тріском програв чемпіону Німеччини в Юнацькій лізі УЄФА.

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