Розгром біля Покровська: Зеленський заявив про сотні втрат ворога і знищену техніку

Російські військові підготували масштабний штурм на Покровськ. Однак завдяки роботі українських військових атака ворога стала провальною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час брифінгу.

За його словами, завдяки злагодженій роботі 14-ї та 117-ї бригад вдалося повністю знищити:

Президент України під час доповіді повідомив про успішну оборону українських військових під час великого наступу російських сил на Покровськ.

Штурм Покровська

Нагадаємо, що раніше сьогодні командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів, що бійці "Червоної Калини" на Покровському напрямку дали відсіч масштабному штурму російських окупантів.

Тоді він повідомив, що українські захисники вразили понад 240 ворогів і величезну кількість техніки.

В матеріалі РБК-Україна можна детально ознайомитись з втратами Російської Федерації під час даного штурму, а також переглянути фрагмент відео бою.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що, як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби на лінії фронту зафіксували понад сто бойових зіткнень. За даними військових, найактивнішими напрямками залишились:

Покровський,

Торецький,

Лиманський,

Новопавлівський.

Водночас, Генштаб повідомив, що тривають активні бойові дії у Курській області. Там за добу українські сили відбили майже 20 атак росіян.

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