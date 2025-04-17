Разгром возле Покровска: Зеленский заявил о сотнях потерь врага и уничтоженной технике

Российские военные подготовили масштабный штурм на Покровск. Однако благодаря работе украинских военных атака врага стала провальной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время брифинга.

По его словам, благодаря слаженной работе 14-й и 117-й бригад удалось полностью уничтожить:

Президент Украины во время доклада сообщил об успешной обороне украинских военных во время большого наступления российских сил на Покровск.

Штурм Покровска

Напомним, что ранее сегодня командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко рассказал, что бойцы "Червоной Калины" на Покровском направлении дали отпор масштабному штурму российских оккупантов.

Тогда он сообщил, что украинские защитники поразили более 240 врагов и огромное количество техники.

В материале РБК-Украина можно подробно ознакомиться с потерями Российской Федерации во время данного штурма, а также просмотреть фрагмент видео боя.

Ситуация на фронте

Заметим, что, как сообщил Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки на линии фронта зафиксировали более ста боевых столкновений. По данным военных, самыми активными направлениями остались:

Покровский,

Торецкий,

Лиманское,

Новопавловский.

В то же время, Генштаб сообщил, что продолжаются активные боевые действия в Курской области. Там за сутки украинские силы отбили почти 20 атак россиян.

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