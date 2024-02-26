Розгорнув польову кухню для "кадирівців" під час боїв за Миколаїв: СБУ затримала зрадника

Правоохоронці викрили колаборанта, який розгорнув польову кухню для "кадирівців" та лагодив їх техніку під час боїв за Миколаїв. За це йому загрожує до 5 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначають у відомстві, колаборант співпрацював з російськими військами у період окупації частини Миколаївської області.
Мешканець селища Новопетрівка під час захоплення громади розгорнув польову кухню для угруповань "кадирівців", які зайшли до цього населеного пункту.
"Їдальню" для окупантів їхній поплічник облаштував на території власного домоволодіння, а продукти для "меню" брав зі свого господарства.
Колаборант відвозив їжу в окопи, на передові позиції регулярних військ РФ.
Крім того, чоловік ремонтував військову техніку "кадирівців", які чергували на блокпостах та грабували приватні оселі місцевих жителів.
Потім загарбники використовували відремонтовані транспортні засоби для втечі та вивезення викраденого майна на територію країни-агресора.
Після звільнення селища зрадник переїхав до Хмельницького як переселенець. У такий спосіб він намагався "залягти на дно".
Втім правоохоронці викрили зловмисника, встановили його місце тимчасового проживання та схопили.
Наразі триває розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за колабораційну діяльність та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.
Також правоохоронці затримали ще одного інформатора спецслужб РФ. Зрадник збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві.
Сьогодні ми розповідали про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.
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