Розгорнув польову кухню для "кадирівців" під час боїв за Миколаїв: СБУ затримала зрадника

Як зазначають у відомстві, колаборант співпрацював з російськими військами у період окупації частини Миколаївської області.



Мешканець селища Новопетрівка під час захоплення громади розгорнув польову кухню для угруповань "кадирівців", які зайшли до цього населеного пункту.



"Їдальню" для окупантів їхній поплічник облаштував на території власного домоволодіння, а продукти для "меню" брав зі свого господарства.

Возив їжу в окопи до ворога та ремонтував їм техніку

Колаборант відвозив їжу в окопи, на передові позиції регулярних військ РФ.

Крім того, чоловік ремонтував військову техніку "кадирівців", які чергували на блокпостах та грабували приватні оселі місцевих жителів.

Потім загарбники використовували відремонтовані транспортні засоби для втечі та вивезення викраденого майна на територію країни-агресора.

Приховувався в іншому місті

Після звільнення селища зрадник переїхав до Хмельницького як переселенець. У такий спосіб він намагався "залягти на дно".

Втім правоохоронці викрили зловмисника, встановили його місце тимчасового проживання та схопили.

Наразі триває розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за колабораційну діяльність та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: затримання зрадника з Миколаївської області (t.me/SBUkr)