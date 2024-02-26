Развернул полевую кухню для "кадыровцев" во время боев за Николаев: СБУ задержала предателя

Как отмечают в ведомстве, коллаборант сотрудничал с российскими войсками в период оккупации части Николаевской области.



Житель поселка Новопетровка во время захвата общины развернул полевую кухню для группировок "кадыровцев", зашедших в этот населенный пункт.



"Столовую" для окупантов их приспешник обустроил на территории собственного домовладения, а продукты для "меню" брал из своего хозяйства.

Возил еду в окопы к врагу и ремонтировал им технику

Коллаборант отвозил еду в окопы, на передовые позиции регулярных войск РФ.

Кроме того, мужчина ремонтировал военную технику "кадыровцев", которые дежурили на блокпостах и грабили частные дома местных жителей.

Затем захватчики использовали отремонтированные транспортные средства для побега и вывоза украденного имущества на территорию страны-агрессора.

Скрывался в другом городе

После освобождения поселка предатель переехал в Хмельницкий как переселенец. Таким образом он пытался "залечь на дно".

Однако, правоохранители разоблачили злоумышленника, установили его место временного проживания и схватили.

В настоящее время идет расследование. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении за коллаборационную деятельность и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: задержание предателя из Николаевской области (t.me/SBUkr)