Развернул полевую кухню для "кадыровцев" во время боев за Николаев: СБУ задержала предателя

Правоохранители разоблачили коллаборанта, который развернул полевую кухню для "кадыровцев" и чинил их технику во время боев за Николаев. За это ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечают в ведомстве, коллаборант сотрудничал с российскими войсками в период оккупации части Николаевской области.
Житель поселка Новопетровка во время захвата общины развернул полевую кухню для группировок "кадыровцев", зашедших в этот населенный пункт.
"Столовую" для окупантов их приспешник обустроил на территории собственного домовладения, а продукты для "меню" брал из своего хозяйства.
Коллаборант отвозил еду в окопы, на передовые позиции регулярных войск РФ.
Кроме того, мужчина ремонтировал военную технику "кадыровцев", которые дежурили на блокпостах и грабили частные дома местных жителей.
Затем захватчики использовали отремонтированные транспортные средства для побега и вывоза украденного имущества на территорию страны-агрессора.
После освобождения поселка предатель переехал в Хмельницкий как переселенец. Таким образом он пытался "залечь на дно".
Однако, правоохранители разоблачили злоумышленника, установили его место временного проживания и схватили.
В настоящее время идет расследование. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении за коллаборационную деятельность и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.
Сегодня мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.
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