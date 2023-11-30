Розгін студентів на Майдані. Прокурор розповів про спливання терміну у десятках справ

Прокурор звернув увагу, що згідно з Кримінальним кодексом України термін давності у справах щодо тяжких злочинів становить 10 років.

"Тепер фактично спливають строки давності у низці кримінальних проваджень, також тих, які стосуються подій застосування насильства та розгону студентського Майдану", - сказав він.

Бабенко уточнив, що після 30 листопада 2024 року спливає терміни давності у всіх 20 кримінальних провадженнях, які розглядаються в судах першої інстанції про події у центрі столиці 30 листопада 2013-го.

"Як результат - 31 обвинувачений у цих справах може бути звільнений від кримінальної відповідальності, навіть попри те, що було доведено вчинення злочинів проти студентського Майдану", - констатує прокурор.

Йдеться про факти перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством, перешкоджання мирним акціям протесту та скоєння службових підробок, пояснив він. Тоді складали рапорти про затримання, до яких вносили неправдиві відомості, додав представник генпрокуратури.

Справи Майдану

Раніше повідомлялося, що терміни давності щодо справ, що стосуються розгону студентів на Майдані, спливають у грудні цього року. Також розслідування справи розстрілу мітингувальників на Майдані Незалежності у Києві 18-20 лютого 2014 року вже завершено. До суду направлено обвинувальні акти щодо колишнього президента Віктора Януковича та 9 екс-чиновників.

У жовтні Святошинський районний суд Києва оголосив рішення у справі про розстріл людей по вулиці Інститутській у лютому 2014 року, під час Революції Гідності.

Додамо, що в середині листопада заступник керівника управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський розповів про те, що слідчі з'ясували, коли влада часів Януковича почала планувати розстріл протестувальників.

Детальніше про розгін Майдану та масові протести, з хронікою переломного дня Революції Гідності - читайте у матеріалі РБК-Україна.