Разгон студентов на Майдане. Прокурор рассказал об истечении срока по десяткам дел

Прокурор обратил внимание, что согласно Уголовному кодексу Украины, срок давности по делам относительно тяжких преступлений составляет 10 лет.

"Теперь фактически истекают сроки давности в ряде уголовных производств, а также тех, которые касаются событий применения насилия и разгона студенческого Майдана", - сказал он.

Бабенко уточнил, что после 30 ноября 2024 года истекают сроки давности во всех 20 уголовных производствах, которые рассматриваются в судах первой инстанции о событиях в центре столицы 30 ноября 2013-го.

"Как результат - 31 обвиняемый по этим делам может быть освобожден от уголовной ответственности, даже несмотря на то, что было доказано совершение преступлений против студенческого Майдана", - констатирует прокурор.

Речь идет о фактах превышения власти и служебных полномочий, сопровождавшихся насилием, препятствования мирным акциям протеста и совершения служебных подлогов, объяснил он. Тогда составляли рапорты о задержании, в которые вносили ложные сведения, добавил представитель генпрокуратуры.

Дела Майдана

Ранее сообщалось, что сроки давности по части дел, касающиеся разгона студентов на Майдане, истекают в декабре этого года. Также расследование дела расстрела митингующих на Майдане Незалежности в Киеве 18-20 февраля 2014 года уже завершено. В суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего президента Виктора Януковича и 9 экс-чиновников.

В октябре Святошинский районный суд Киева объявил решение по делу о расстрелах людей по улице Институтской в феврале 2014 года, во время Революции Достоинства.

Добавим, что в середине ноября заместитель руководителя управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский рассказал о том, что следователи выяснили, когда власти времен Януковича начали планировать расстрел протестующих.

Детальнее о разгоне Майдана и массовых протестах, с хроникой переломного дня Революции Достоинства - читайте в материале РБК-Украина.