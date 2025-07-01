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У розетках вже не 220. Що треба знати українцям про зміни стандарту напруги з 1 липня

Вівторок 01 липня 2025 07:17
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У розетках вже не 220. Що треба знати українцям про зміни стандарту напруги з 1 липня З 1 липня у електромережах України діє новий стандарт (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

З 1 липня 2025 року в Україні офіційно змінюється стандарт напруги в електромережах - замість звичних 220 вольтів буде 230 вольтів. Це має наблизити українську енергосистему до європейських стандартів якості електроживлення.

РБК-Україна розповідає, що треба знати споживачам про зміни.

Що треба знати про зміни

Рішення про зміну стандарту напруги ще в середині квітня ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З 1 липня допустимий діапазон напруги становить від 207 до 253 вольтів (тобто ±10% від нового стандарту). Вимогу мають реалізувати всі обленерго, зокрема й ті, що працюють у прифронтових регіонах.

Експерти вважають, що перехід на новий стандарт напруги наблизить Україну до європейських норм і допоможе покращити якість електропостачання.

Стабільна напруга:

  • зменшить ризик поломки техніки, яка чутлива до перепадів струму;
  • дозволить рідше використовувати стабілізатори.

Чи складно перейти на новий стандарт

У компаніях "Українські розподільні мережі" та "ДТЕК Мережі" запевняють: перехід технічно нескладний, адже більшість трансформаторів уже мають можливість налаштування потрібного рівня. Проблема - у загальному зношенні мереж і пошкодженнях через обстріли.

У прикордонних зонах відновлення пошкоджених ліній часто ускладнюється через небезпеку та потребу в дозволах військових. Втім на Сумщині, попри складну ситуацію з обстрілами, встигли модернізувати критичні вузли, аби перехід відбувся без перебоїв.

Чи витримає побутова техніка 230 В

Новий стандарт допускає відхилення напруги в межах від 207 до 253 В, а сучасна побутова техніка адаптована до такого діапазону. Тому перехід не має викликати труднощів у споживачів.

"Проблеми можуть виникати з дуже старим обладнанням, але обладнання, спроектовано для роботи на 220 вольт, має достатній запас міцності та діапазон регулювання для роботи при номінальній напрузі 230 вольт", - пояснили в "Українських розподільчих мережах".

Українцям, які вдома використовують реле напруги варто перевірити його налаштування після зміни стандарту і виставити діапазон від 207 до 253 вольт, щоб воно не вимикало електрику даремно.

Додамо також, що в "ДТЕК мережі" пояснили, що після зміни стандарту напруги не потрібно буде замінювати проводку чи вводити якісь обмеження щодо кількості електроприладів, які використовуються одночасно.

Раніше ми писали про те, чи витримають перехід на новий стандарт напруги мережі регіональних операторів систем розподілу.

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