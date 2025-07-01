У розетках вже не 220. Що треба знати українцям про зміни стандарту напруги з 1 липня

З 1 липня 2025 року в Україні офіційно змінюється стандарт напруги в електромережах - замість звичних 220 вольтів буде 230 вольтів. Це має наблизити українську енергосистему до європейських стандартів якості електроживлення.

РБК-Україна розповідає, що треба знати споживачам про зміни.

Що треба знати про зміни

Рішення про зміну стандарту напруги ще в середині квітня ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З 1 липня допустимий діапазон напруги становить від 207 до 253 вольтів (тобто ±10% від нового стандарту). Вимогу мають реалізувати всі обленерго, зокрема й ті, що працюють у прифронтових регіонах.

Експерти вважають, що перехід на новий стандарт напруги наблизить Україну до європейських норм і допоможе покращити якість електропостачання.

Стабільна напруга:

зменшить ризик поломки техніки, яка чутлива до перепадів струму;

дозволить рідше використовувати стабілізатори.

Чи складно перейти на новий стандарт

У компаніях "Українські розподільні мережі" та "ДТЕК Мережі" запевняють: перехід технічно нескладний, адже більшість трансформаторів уже мають можливість налаштування потрібного рівня. Проблема - у загальному зношенні мереж і пошкодженнях через обстріли.

У прикордонних зонах відновлення пошкоджених ліній часто ускладнюється через небезпеку та потребу в дозволах військових. Втім на Сумщині, попри складну ситуацію з обстрілами, встигли модернізувати критичні вузли, аби перехід відбувся без перебоїв.

Чи витримає побутова техніка 230 В

Новий стандарт допускає відхилення напруги в межах від 207 до 253 В, а сучасна побутова техніка адаптована до такого діапазону. Тому перехід не має викликати труднощів у споживачів.

"Проблеми можуть виникати з дуже старим обладнанням, але обладнання, спроектовано для роботи на 220 вольт, має достатній запас міцності та діапазон регулювання для роботи при номінальній напрузі 230 вольт", - пояснили в "Українських розподільчих мережах".

Українцям, які вдома використовують реле напруги варто перевірити його налаштування після зміни стандарту і виставити діапазон від 207 до 253 вольт, щоб воно не вимикало електрику даремно.