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Чи витримають стара техніка і проводка перехід на 230 В: відповідь ДТЕК

Середа 28 травня 2025 13:32
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Чи витримають стара техніка і проводка перехід на 230 В: відповідь ДТЕК Новий стандарт напруги в розетках з 1 липня - 230 В (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

З 1 липня 2025 року в Україні змінюється стандарт напруги - з 220 В на 230 В. Тим часом деякі споживачі стурбовані, чи не вибухне при цьому техніка або ж чи не доведеться змінювати проводку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу диверсифікованого енергетичного холдингу DTEK Group (Група ДТЕК) у Facebook.

Чи може згоріти стара техніка

У ДТЕК пояснили, що після переходу на новий стандарт напруги стара техніка у споживачів не згорить.

"Більшість побутових приладів (навіть тих, яким десятки років) спокійно витримують напругу до 250 В", - розповіла експерт холдингу.

Тим з українців, які все одно через це переживають, радять встановити:

  • або стабілізатор напруги;
  • або реле напруги.

Чи можна вмикати кілька приладів одночасно

Згідно з інформацією ДТЕК, перехід на новий стандарт напруги не завадить користувачам вмикати кілька приладів одночасно (наприклад пилосос і чайник).

"Перехід на 230 В не обмежує вашу побутову активність", - наголосили у компанії.

Уточнюється водночас, що у пікові години - зранку та ввечері - краще не перевантажувати мережу.

"Це допомагає енергосистемі працювати стабільніше", - пояснили у ДТЕК.

Чи потрібно міняти електричну проводку

Змінювати проводку у старій квартирі або будинку (після переходу мережі на 230 В), за словами експерта ДТЕК, також не потрібно.

"Сам перехід на 230 В не вимагає заміни проводки. Але якщо вашій проводці понад 20 років - її варто перевірити на зношеність", - порадили українцям.

Зазначається, що це завдання:

  • або ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку);
  • або ЖЕКу (житлово-експлуатаційної контори).

"Енергетика змінюється, щоб наше майбутнє було світлим", - підсумували у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як саме в Україні оновили Кодекс систем розподілу електричної енергії та навіщо запроваджують такі зміни.

Читайте також, чи витримають перехід на новий стандарт напруги мережі регіональних операторів систем розподілу - обленерго.

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ДТЕК стандарти побутові прилади Електроенергія
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