В розетках уже не 220. Что нужно знать украинцам об изменениях стандарта напряжения с 1 июля
С 1 июля 2025 года в Украине официально меняется стандарт напряжения в электросетях - вместо привычных 220 вольт будет 230 вольт. Это должно приблизить украинскую энергосистему к европейским стандартам качества электропитания.
РБК-Украина рассказывает, что надо знать потребителям об изменениях.
Что надо знать об изменениях
Решение об изменении стандарта напряжения еще в середине апреля приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
С 1 июля допустимый диапазон напряжения составляет от 207 до 253 вольт (то есть ±10% от нового стандарта). Требование должны реализовать все облэнерго, в том числе и те, которые работают в прифронтовых регионах.
Эксперты считают, что переход на новый стандарт напряжения приблизит Украину к европейским нормам и поможет улучшить качество электроснабжения.
Стабильное напряжение:
- уменьшит риск поломки техники, которая чувствительна к перепадам тока;
- позволит реже использовать стабилизаторы.
Сложно ли перейти на новый стандарт
В компаниях "Українські розподільні мережі" и "ДТЕК Мережі" уверяют: переход технически несложный, ведь большинство трансформаторов уже имеют возможность настройки нужного уровня. Проблема - в общем износе сетей и повреждениях из-за обстрелов.
В приграничных зонах восстановление поврежденных линий часто осложняется из-за опасности и потребности в разрешениях военных. В то же время в Сумской области, несмотря на сложную ситуацию с обстрелами, успели модернизировать критические узлы, чтобы переход состоялся без перебоев.
Выдержит ли бытовая техника 230 В
Новый стандарт допускает отклонения напряжения в пределах от 207 до 253 В, а современная бытовая техника адаптирована к такому диапазону. Поэтому переход не должен вызвать трудностей у потребителей.
"Проблемы могут возникать с очень старым оборудованием, но оборудование, спроектированное для работы на 220 вольт, имеет достаточный запас прочности и диапазон регулирования для работы при номинальном напряжении 230 вольт", - пояснили в "Українські розподільні мережі".
Украинцам, которые дома используют реле напряжения стоит проверить его настройки после изменения стандарта и выставить диапазон от 207 до 253 вольт, чтобы оно не выключало электричество зря.
Добавим также, что в "ДТЕК мережі" объяснили, что после изменения стандарта напряжения не нужно будет заменять проводку или вводить какие-то ограничения по количеству электроприборов, которые используются одновременно.
Ранее мы писали о том, выдержат ли переход на новый стандарт напряжения сети региональных операторов систем распределения.
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