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Rozetka заявила про рекордні збитки за всю історію через удар РФ

13:40 06.08.2026 Чт
2 хв
Втрати Rozetka сягають мільярдів гривень
aimg Олена Чупровська
Rozetka заявила про рекордні збитки за всю історію через удар РФ Фото: наслідки атаки на Розетку (Getty Images)
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Rozetka зазнала найбільших прямих збитків за всю історію свого існування - вони сягають мільярдів гривень через удари РФ по складах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника компанії Владислава Чечоткіна в ефірі телемарафону.

Найбільші втрати за всю історію компанії

Співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін заявив, що прямі збитки компанії через російські атаки є найбільшими за весь час її роботи.

"Прямі збитки сягають мільярдів гривень. Точніше ми ще не порахували, але дуже-дуже багато. Це найбільші втрати за нашу історію", - сказав Чечоткін.

За його словами, компанія досі підраховує точну суму втрат.

Як держава може підтримати бізнес

Чечоткін назвав кілька механізмів, якими держава могла б допомогти постраждалим компаніям. Серед них:

  • доступніше страхування воєнних ризиків із більшими страховими сумами;
  • податкові пільги на період відбудови;
  • пільгові кредити для бізнесу.

Окремо співзасновник Rozetka закликав спростити правила для приватної протиповітряної оборони. За його словами, чинне регулювання настільки складне, що бізнес практично не може скористатися цим механізмом.

Удари РФ по бізнесу 5 серпня

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Київській області, внаслідок якого постраждали склади "Епіцентру", ROZETKA, "Нової пошти" та інших великих компаній.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до вільних складських приміщень, щоб компанії могли розосередити товарні запаси.

Сьогодні ж стало відомо, що удару також зазнав і склад логістичного партнера Bosch Ukraine - уся продукція, яка там зберігалася, була повністю знищена.

Постраждалих серед працівників компанія не зафіксувала.

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