Rozetka заявила про рекордні збитки за всю історію через удар РФ

Rozetka зазнала найбільших прямих збитків за всю історію свого існування - вони сягають мільярдів гривень через удари РФ по складах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника компанії Владислава Чечоткіна в ефірі телемарафону.

Найбільші втрати за всю історію компанії

Співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін заявив, що прямі збитки компанії через російські атаки є найбільшими за весь час її роботи.

"Прямі збитки сягають мільярдів гривень. Точніше ми ще не порахували, але дуже-дуже багато. Це найбільші втрати за нашу історію", - сказав Чечоткін.

За його словами, компанія досі підраховує точну суму втрат.

Як держава може підтримати бізнес

Чечоткін назвав кілька механізмів, якими держава могла б допомогти постраждалим компаніям. Серед них:

доступніше страхування воєнних ризиків із більшими страховими сумами;

податкові пільги на період відбудови;

пільгові кредити для бізнесу.

Окремо співзасновник Rozetka закликав спростити правила для приватної протиповітряної оборони. За його словами, чинне регулювання настільки складне, що бізнес практично не може скористатися цим механізмом.

Удари РФ по бізнесу 5 серпня

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Київській області, внаслідок якого постраждали склади "Епіцентру", ROZETKA, "Нової пошти" та інших великих компаній.