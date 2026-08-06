Rozetka заявила о рекордных убытках за всю историю из-за удара РФ

Rozetka понесла наибольший прямой ущерб за всю историю своего существования - они достигают миллиардов гривен из-за ударов РФ по складам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя компании Владислава Чечоткина в эфире телемарафона.

Наибольшие потери за всю историю компании

Соучредитель Rozetka Владислав Чечоткин заявил, что прямые убытки компании из-за российских атак являются наибольшими за все время ее работы.

"Прямой ущерб достигает миллиардов гривен. Точнее мы еще не посчитали, но очень-очень много. Это самые большие потери за нашу историю", - сказал Чечоткин.

По его словам, компания до сих пор подсчитывает точную сумму потерь.

Как государство может поддержать бизнес

Чечоткин назвал несколько механизмов, которыми государство могло бы помочь пострадавшим компаниям. Среди них:

доступнее страхование военных рисков с большими страховыми суммами;

налоговые льготы на период восстановления;

кредиты для бизнеса.

Отдельно соучредитель Rozetka призвал упростить правила для частной противовоздушной обороны. По его словам, действующее регулирование настолько сложно, что бизнес практически не может воспользоваться этим механизмом.

Удары РФ по бизнесу 5 августа

Напомним, в ночь на 5 августа Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киевской области, в результате которого пострадали склады "Эпицентра", ROZETKA, "Новой почты" и других крупных компаний.