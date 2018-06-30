Розенко рассказал, кому в первую очередь могут повысить пенсии

По словам Розенка, первые в очереди "чернобыльцы"

В первую очередь повышение пенсий необходимо «чернобыльцам» и людям с большим трудовым стажем и маленькой зарплатой. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "5 канала".

"Наиболее острый сегодня вопрос для "чернобыльцев" и надо считать одной из главных проблем пенсионной реформы, что очень маленькую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем 35-45 лет, но маленькой заработной платой… Мы работаем и президент обращался к правительству, и глава правительства обещал, что все-таки вопрос большого стажа и маленькой зарплаты должны быть перечислены”, - сказал Розенко.

По его словам, Минсоцполитики готовит расчеты и предложения по этому поводу. Он отметил, что нужно создать специальную программу для людей, которые получали маленькие зарплаты на протяжении всей жизни, но имеют большой стаж работы.

"Мы видим положительную динамику поступлений в Пенсионный фонд. Мы получили 3 млрд дополнительно в Пенсионный фонд, по сравнению с тем, что планировали. Тоже будет много зависеть от того, удастся ли повысить минимальную зарплату до 4200 грн. Все-таки это даст еще дополнительный ресурс в Пенсионный фонд Украины. И вот аккумулировав все эти ресурсы, я надеюсь, что в конце года мы будем иметь достаточно денежных поступлений в Пенсионный фонд Украины, чтобы без инфляции, без увеличения дефицита в Пенсионном фонде все-таки сделать какие-то дополнительные пенсионные программы", - ответил Розенко на вопрос журналиста о возможности появления допресурса для пенсионных выплат.

Напомним, в Кабмине рассказали, когда могут повысить минимальную зарплату.