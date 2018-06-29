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В Кабмине рассказали, когда могут повысить минимальную зарплату

НовостиПолитика    29.06.2018 - 11:01
Фото: Андрей Рева (kmu.gov.ua)
Фото: Андрей Рева (kmu.gov.ua)

О возможности повысить минимальную зарплату можно будет сказать только в начале июля

О возможности повысить минимальную зарплату можно будет сказать только в начале июля. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает "Радио Свобода".

По словам Ревы, в настоящее время в бюджете нет средств для повышения минимальной зарплаты.

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 миллиардов. В мае практически вышли "в ноль". По итогам июня - мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля", - отметил Рева, добавив, что повышение минимальной зарплаты потребует дополнительных перечислений средств из госбюджета в местные.

"Надо увеличивать доходную часть бюджета. На протяжении лета мы будем принимать серьезные меры в отношении "теневой" занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что повышение минимальной заработной платы с апреля обошлось бы украинскому госбюджету минимум в 13 млрд гривен.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, минимальная зарплата, Андрей Рева  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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