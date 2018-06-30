Розенко розповів, кому в першу чергу можуть підвищити пенсії

За словами Розенка, перші в черзі "чорнобильці"

В першу чергу підвищення пенсій необхідне "чорнобильцям" і людям з великим трудовим стажем і маленькою зарплатою. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі "5 каналу".

"Найбільш гостре сьогодні питання для "чорнобильців" і треба вважати однією з головних проблем пенсійної реформи, що дуже маленьку надбавку до пенсії отримали люди з великим трудовим стажем 35-45 років, але маленькою заробітною платою... Ми працюємо і президент звертався до уряду, і глава уряду обіцяв, що все-таки питання великого стажу і маленької зарплати повинні бути перераховані", - сказав Розенко

За його словами, Мінсоцполітики готує розрахунки та пропозиції з цього приводу. Він зазначив, що потрібно створити спеціальну програму дял людей, які отримували маленькі зарплати протягом усього життя, але мають великий стаж роботи.

"Ми бачимо позитивну динаміку надходжень до Пенсійного фонду. Ми отримали 3 млрд додатково в Пенсійний фонд, у порівнянні з тим, що планували. Теж буде багато залежати від того, чи вдасться підвищити мінімальну зарплату до 4200 грн. Все-таки це дасть додатковий ресурс в Пенсійний фонд України. І ось акумулювавши всі ці ресурси, я сподіваюся, що в кінці року ми будемо мати достатньо грошових надходжень в Пенсійний фонд України, щоб без інфляції, без збільшення дефіциту в Пенсійному фонді все-таки зробити якісь додаткові пенсійні програми", - сказав Розетко у відповідь на запитання журналіста про можливість появи допресурса для пенсійних виплат.

Нагадаємо, в Кабміні розповіли, коли можуть підвищити мінімальну зарплату.