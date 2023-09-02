Роздавав кремлівські агітки. СБУ вручила підозру ще одному священнику УПЦ МП

Ще один священнослужитель УПЦ Московського патріархату отримав підозру. Він під час війни роздавав вірянам кремлівські агітки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Підозру за розпалювання ворожнечі вручили настоятелю церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП Житомирської області.

З даними слідства, клірик масово поширював прокремлівські листівки і брошури серед священників та прихожан. У цих агітках війну РФ проти України зображали як "внутрішній громадянський конфлікт".

Крім того, брошури ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій та формували ворожі настрої до них.

Священник поширював пропаганду за вказівкою свого митрополита, якому СБУ раніше повідомила про підозру. Агітаційні матеріали знайшли під час безпекових заходів навесні 2022 року та обшуків на території місцевої єпархії у червні цього року.

Експертизи підтвердили, що друковані матеріали розпалювали ворожнечу та принижували вірян. Настоятелю храму повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 ККУ. Розслідування триває.

Перевірки УПЦ Московського патріархату

Нагадаємо, Служба безпеки України цього року провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюю у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.

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