Раздавал кремлевские агитки. СБУ вручила подозрение еще одному священнику УПЦ МП

Еще один священнослужитель УПЦ Московского патриархата получил подозрение. Он во время войны раздавал верующим кремлевские агитки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Подозрение за разжигание вражды вручили настоятелю церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП Житомирской области.

По данным следствия, клирик массово распространял прокремлевские листовки и брошюры среди священников и прихожан. В этих агитках войну РФ против Украины изображали как "внутренний гражданский конфликт".

Кроме того, брошюры оскорбляли религиозные чувства украинцев, унижали взгляды верующих других конфессий и формировали враждебные настроения к ним.

Священник распространял пропаганду по указанию митрополита, которому СБУ ранее сообщила о подозрении. Агитационные материалы нашли весной 2022 года и во время обысков на территории местной епархии в июне этого года.

Экспертизы подтвердили, что печатные материалы разжигали рознь и унижали верующих. Настоятелю храма объявили подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 УКУ. Расследование продолжается.

Проверки УПЦ Московского патриархата

Напомним, Служба безопасности Украины в этом году провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало дело бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозреваю в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

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