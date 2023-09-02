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Раздавал кремлевские агитки. СБУ вручила подозрение еще одному священнику УПЦ МП

Житомир, Суббота 02 сентября 2023 15:23
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Раздавал кремлевские агитки. СБУ вручила подозрение еще одному священнику УПЦ МП Фото: СБУ вручила подозрение еще одному священнику УПЦ МП (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Еще один священнослужитель УПЦ Московского патриархата получил подозрение. Он во время войны раздавал верующим кремлевские агитки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Подозрение за разжигание вражды вручили настоятелю церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП Житомирской области.

По данным следствия, клирик массово распространял прокремлевские листовки и брошюры среди священников и прихожан. В этих агитках войну РФ против Украины изображали как "внутренний гражданский конфликт".

Кроме того, брошюры оскорбляли религиозные чувства украинцев, унижали взгляды верующих других конфессий и формировали враждебные настроения к ним.

Священник распространял пропаганду по указанию митрополита, которому СБУ ранее сообщила о подозрении. Агитационные материалы нашли весной 2022 года и во время обысков на территории местной епархии в июне этого года.

Экспертизы подтвердили, что печатные материалы разжигали рознь и унижали верующих. Настоятелю храма объявили подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 УКУ. Расследование продолжается.

Проверки УПЦ Московского патриархата

Напомним, Служба безопасности Украины в этом году провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало дело бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозреваю в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

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УПЦ МП Служба безопасности Украины
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