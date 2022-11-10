Роздавали паспорти РФ. СБУ викрила ще 5 коллаборантів Херсонської та Луганської областей

Серед них колаборантка, яка зголосилася виконувати рішення військового керівництва РФ і обійняла посаду так званого "голови військово-цивільної адміністрації Скадовської територіальної громади Скадовського району Херсонської області".



Перебуваючи на "посаді", вона брала участь в організації місцевого псевдореферендуму та сприяла примусовій видачі українським громадянам паспортів РФ.



"Встановлено, що раніше вона була чиновницею однієї з міськрад регіону, але після початку повномасштабного вторгнення підтримала окупантів і приєдналася до їхніх лав", - розповідають в СБУ.



Також співробітники СБУ ідентифікували очільницю так званого "отдела по делам образования, молодежной политики, культуры и спорта" однієї з окупаційних адміністрацій поблизу Херсона.



З початку навчального року колаборантка активно "відновлювала" роботу закладів освіти у місті та формувала списки прихильників "русского мира", які б хотіли працювати під її "керівництвом". Також вона схиляла педагогів до співпраці з "новою владою", пропонуючи їм хабарі.



Про результати злочинної діяльності вона доповідала своїм російським кураторам через направлення до РФ "звітної" документації.



За даними слідства, зловмисницею виявилась колишня керівниця відділу освіти Голопристанського району, яка після захоплення громади добровільно приєдналась до окупаційних органів.



Крім того, Служба безпеки задокументувала в Луганській області злочинну діяльність двох керівників "военкоматов ЛНР".



"Поплічники агресора організовують примусову мобілізацію місцевих жителів до лав загарбників, у тому числі до так званої "народної міліції". Для цього людей викрадають і незаконно позбавляють їх волі, а у разі відмови - погрожують вбивством", - йдеться в повідомленні.



Також викрито колишнього "посадовця" одного із хімзаводів області, який погодився на пропозицію окупантів стати "мером" Рубіжного. Там він організував матеріально-технічне забезпечення угруповань ЗС РФ на східному напрямку.

Слідство

Наразі, у межах кримінальних проваджень за:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.



Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти державної безпеки України.