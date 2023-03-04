Роздавала "пільги" та "розквартировував" росіян. СБУ затримала двох колаборантів

За даними спецслужби, чоловік після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.



"Зловмисник добровільно брав участь у будівництві ворожих блокпостів та ремонтував бронетехніку окупантів. Він допомагав "розквартировувати" рашистів у будинках місцевих жителів, які виїхали до інших регіонів України", - розповіли в СБУ.



Після звільнення району колаборант намагався переховуватись від правосуддя на території Харківської області. Однак СБУ встановила його місцезнаходження і затримала.



Що стосується жінки, мешканки Лимана,вона під час окупації міста погодилась очолити так званий "відділ персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення днр".



"На цій "посаді" зловмисниця пропонувала місцевим жителям отримувати пільги в російських рублях, складала списки пільговиків та формувала відповідну базу для окупантів", - додали в СБУ.



Під час деокупації Лимана колаборантка втекла до Вінницької області. Але СБУ розшукала зловмисницю і затримала її за місцем тимчасового перебування.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4. та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі вони під вартою. Тривають розслідування.