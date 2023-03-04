Раздавала "льготы" и "расквартировывал" россиян. СБУ задержала двух коллаборантов

По данным спецслужбы, мужчина после захвата части региона поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

"Злоумышленник добровольно участвовал в строительстве вражеских блокпостов и ремонтировал бронетехнику оккупантов. Он помогал "расквартировать" рашистов в домах местных жителей, выехавших в другие регионы Украины", - рассказали в СБУ.

После освобождения района коллаборант пытался скрываться от правосудия на территории Харьковской области. Однако СБУ установила его местонахождение и задержала.

Что касается женщины, жительницы Лимана, она во время оккупации города согласилась возглавить так называемый "отдел персонифицированного учета управления труда и социальной защиты населения днр".

"На этой "должности" злоумышленница предлагала местным жителям получать льготы в российских рублях, составляла списки льготников и формировала соответствующую базу для оккупантов", - добавили в СБУ.

Во время деоккупации Лимана коллаборантка сбежала в Винницкую область. Но СБУ разыскала злоумышленницу и задержала ее по месту временного пребывания.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4. и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Пока они под стражей. Продолжаются расследования.