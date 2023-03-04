RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Раздавала "льготы" и "расквартировывал" россиян. СБУ задержала двух коллаборантов

Фото: СБУ задержала двух коллаборантов в Лимане и Изюмском районе (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ разоблачила двух коллаборантов, которые перешли на сторону оккупантов в Харьковской и Донецкой областях. Один из задержанных - житель Изюмского района, вторая - жительница Лимана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным спецслужбы, мужчина после захвата части региона поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

"Злоумышленник добровольно участвовал в строительстве вражеских блокпостов и ремонтировал бронетехнику оккупантов. Он помогал "расквартировать" рашистов в домах местных жителей, выехавших в другие регионы Украины", - рассказали в СБУ.

После освобождения района коллаборант пытался скрываться от правосудия на территории Харьковской области. Однако СБУ установила его местонахождение и задержала.

Что касается женщины, жительницы Лимана, она во время оккупации города согласилась возглавить так называемый "отдел персонифицированного учета управления труда и социальной защиты населения днр".

"На этой "должности" злоумышленница предлагала местным жителям получать льготы в российских рублях, составляла списки льготников и формировала соответствующую базу для оккупантов", - добавили в СБУ.

Во время деоккупации Лимана коллаборантка сбежала в Винницкую область. Но СБУ разыскала злоумышленницу и задержала ее по месту временного пребывания.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4. и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Пока они под стражей. Продолжаются расследования.

Как сообщалось, пяти боевикам так называемой "ДНР" сообщили о подозрении. Они участвовали в штурмах украинских городов в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины