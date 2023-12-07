У росіян є дедлайн щодо захоплення Авдіївки: пояснення експерта

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Штурми росіян на Донбасі та маневри ЗСУ під Херсоном. Що відбувається на фронті на початку зими" .

На думку майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, російські окупанти поспішають досягти хоч якихось успіхів на фронті до середини грудня. Пріоритет загарбників - Авдіївка, оскільки в цьому районі зосереджено близько 40 000 російських військових.

"Це приблизно в п'ять разів більше, ніж наш гарнізон. Чому такий дедлайн? Саме тоді Володимир Путін має оголосити про те, що балотуватиметься у президенти, хоча ми всі розуміємо, кого там оберуть. Якраз буде 90 днів до виборів, які мають пройти 15 або 17 березня", - зазначив експерт.

За словами Гетьмана, Путіну потрібні позитивні новини з фронту, тому не шкодуючи особового складу, росіяни намагатимуться досягти успіхів в Авдіївці.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти втратили у боях за Авдіївку не менше 10 тисяч солдатів. Президент Володимир Зеленський наголошував, що російські втрати у районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.

Українські військові пояснювали, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, якщо не "візьмуть" територію Авдіївського коксохімічного.

Наразі по всій лінії фронту в районі Авдіївки тривають запеклі бої, однак особливу увагу російські окупанти приділяють Степовому, що на північний захід від міста. Загарбники хочуть захопити його, щоб перерізати логістику ЗСУ.