Розблокування портів вигідне не тільки Україні, але й усьому світу, - експерт

"Розблокування портів надзвичайно важливе як для України, так і для світу, адже Україна відіграє дуже відчутну роль у забезпеченні продовольчої безпеки. Водночас, давно йде мова про розширення номенклатури товарів для експорту, і на всіх міжнародних майданчиках це також проговорюється. Є багато товарів, у тому числі український метал, на який є великий попит у світі. Тому всім вигідно буде розширити як географію портів, так і номенклатуру товарів", - підкреслив Буряченко.

За його словами, для України розблокування портів передусім означає притік значних обсягів валюти, що дозволить підтримати економіку. Водночас українській промисловості це дасть можливість наростити виробництво та вистояти у непростих умовах.

"Звичайно. Мільярди валютної виручки допомогли б економіці України як прямо, так і опосередковано. Тому що навіть враховуючи, що це кошти бізнесу, з них платяться податки і митні платежі, а ще - заробітні плати працівникам. Тобто, в будь-якому випадку така велика сума зовнішніх валютних надходжень може зіграти тільки в плюс економіці України, яка знаходиться дійсно в досить важкому стані. Також це необхідно нашій важкій промисловості, яка зараз, враховуючи агресію російської федерації і закриття традиційних ринків збуту, перебуває в надзвичайно важкому стані, можливо, навіть на рівні банкрутства", - підкреслив Буряченко.

Нагадаємо, раніше американський дипломат Курт Волкер закликав міжнародну спільноту покінчити з російським піратством у Чорному морі, та розблокувати морські порти України.

Раніше представники бізнесу звернулися до ООН та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні. У разі, якщо РФ не погодиться, її кораблі повинні підлягати таким самим перевіркам, як і українські – вони можуть перевозити військові вантажі.