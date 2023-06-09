Разблокировка портов выгодна не только Украине, но и всему миру, - эксперт

"Разблокировка портов чрезвычайно важна как для Украины, так и для мира, ведь Украина играет очень ощутимую роль в обеспечении продовольственной безопасности. В то же время, давно идет речь о расширении номенклатуры товаров для экспорта, и на всех международных площадках это тоже проговаривается. Есть много товаров, в том числе украинский металл, на который большой спрос в мире. Поэтому всем выгодно будет расширить как географию портов, так и номенклатуру товаров", - подчеркнул Буряченко.

По его словам, для Украины разблокирование портов, прежде всего, означает приток значительных объемов валюты, что позволит поддержать экономику. В то же время, украинской промышленности это позволит нарастить производство и выстоять в непростых условиях.

"Конечно. Миллиарды валютной выручки помогли бы экономике Украины как прямо, так и косвенно. Потому что даже учитывая, что это средства бизнеса, с них платятся налоги и таможенные платежи, а еще - заработные платы работникам. То есть, в любом случае такова большая сумма внешних валютных поступлений может сыграть только в плюс экономике Украины, которая находится в действительно тяжелом состоянии, а также необходимо нашей тяжелой промышленности, которая сейчас, учитывая агрессию российской федерации и закрытие традиционных рынков сбыта, находится в чрезвычайно тяжелом состоянии, возможно, даже на уровне банкротства", - подчеркнул Буряченко.

Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал международное сообщество покончить с российским пиратством в Черном море и разблокировать морские порты Украины.

Ранее представители бизнеса обратились в ООН и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе. В случае, если РФ не согласится, ее корабли должны подвергаться таким же проверкам, как и украинские - они могут перевозить военные грузы.