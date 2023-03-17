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Без розблокування портів економіку України чекають дуже складні часи, - експерт

Фото: без розблокування портів економіку України чекають дуже складні часи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Проблеми української економіки будуть ускладнюватися, тож необхідно вирішити це питання і дати можливість всім типам вантажів експортуватися Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора GMK Center Станіслава Зінченка на "Саміті експортерів".

"Без розблокування портів нашу економіку чекають дуже важкі часи. Тож маємо надію, що всі типи вантажів будуть використовувати вільне судноплавство в Україні", - сказав він.

Він також зауважив, що наразі розвивається дунайське судноплавство - хоча, звісно, воно не зможе вирішити всі експорті проблеми, доки не будуть розблоковані порти Чорного моря.

"Дунайські порти це експортне вікно. Адже двері - морське судноплавство - для нас поки що закриті", - підкреслив він.

Водночас він зазначив, що крім блокування портів експортери стикаються з рядом інших проблем, а саме - з чергами на залізничних та автомобільних західних переходах.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявляла, що Україна прагне розширити міжнародну угоду про експорт зерна, оскільки це дозволить підтримати економіку країни та наростити ВВП.

Водночас заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков заявив, що без розблокування портів українській економіці буде важко відновитися і зерновий коридор це тимчасовий ризиковий механізм.

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портЕкономіка України