Без разблокирования портов экономику Украины ждут очень сложные времена, - эксперт

"Без разблокирования портов нашу экономику ждут очень тяжелые времена. Поэтому надеемся, что все типы грузов будут использовать свободное судоходство в Украине", - сказал он.

Он также отметил, что сейчас развивается дунайское судоходство - хотя, конечно, оно не сможет решить все экспортные проблемы, пока не будут разблокированы порты Черного моря.

"Дунайские порты это экспортное окно. Ведь двери - морское судоходство - для нас пока закрыты", - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что кроме блокировки портов экспортеры сталкиваются с рядом других проблем, а именно с очередями на железнодорожных и автомобильных западных переходах.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что Украина стремится расширить международное соглашение об экспорте зерна, поскольку это позволит поддержать экономику страны и нарастить ВВП.

В то же время, заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что без разблокирования портов украинской экономике будет трудно восстановиться и зерновой коридор это временный рисковый механизм.