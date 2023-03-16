Без розблокування портів українській економіці буде важко відновитися, - заступник міністра

Без розблокування портів українській економіці буде важко відновитися. Крім того, це допоможе стримати світові ціни на зерно та метал. Тож Україна закликає всіх партнерів та міжнародні організації долучитися до забезпечення вільного судноплавства у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова на " Саміті експортерів ".

"Зернова угода" - вимушена, тимчасова форма роботи. Ми неодноразово наголошували, і закликаємо усіх наших партнерів та міжнародні організації докласти зусиль до відновлення вільного судноплавства у Чорному морі, як це передбачено світовими конвенціями", - наголосив Васьков.

Він підкреслив: для економіки України функціонування морських портів є ключовим елементом стабільності та зростання.

"Це потрібно також для запобігання зростання світових цін на агропродукцію, продукцію ГМК тощо. Тому ми сподіваємося, що все ж таки вже у найближчому майбутньому зможемо за допомогою наших партнерів відновити судноплавство у Чорному морі для всіх видів вантажів", - резюмував Васьков.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне розширити міжнародну угоду про експорт зерна, оскільки це дозволить підтримати економіку країни, яка постраждала від російської війни, і наростити ВВП.

Своєю чергою президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП.