Розблокування КПП на кордоні з Польщею: страйкарі проти та вдалися до хитрого ходу

"Протестувальники, звісно, не радіють цій новині. Оскільки рішення про відкриття цього пункту пропуску прийняв очільник міської влади - селища Дорогуськ. І протестувальники вчора заблокували рух на одній із доріг, поставивши вантажний транспортний засіб", - розповів він.

Зараз, за словами Деркача, поліція намагається прибрати його з дороги і вантажівки об'їжджають іншою об'їзною дорогою.

"Тому заторів в русі поки що немає", - констатував він, додавши, що вже проїхало понад 100 машин як на в'їзд, так і на виїзд з України - значно більше, ніж проїжджало раніше.

Ситуація на кордоні з Україною

11 грудня було розблоковано один із пунктів пропуску на кордоні України та Польщі. Йдеться про КПП "Ягодин - Дорогуськ". Додамо, що на даний час заблокованими залишаються три КПП на кордоні з Польщею - "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", "Медика - Шегині".

Водночас представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною.