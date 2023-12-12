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Розблокування КПП на кордоні з Польщею: страйкарі проти та вдалися до хитрого ходу

Фото: страйкарі перекрили рух фурою попри розблокування КПП "Ягодин – Дорогуськ" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Попри те, що КПП "Ягодин - Дорогуськ" був розблакований 11 грудня, учасники страйку невдоволені таким рішенням. Вони перекрили рух вантажівкою.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, пише РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Протестувальники, звісно, не радіють цій новині. Оскільки рішення про відкриття цього пункту пропуску прийняв очільник міської влади - селища Дорогуськ. І протестувальники вчора заблокували рух на одній із доріг, поставивши вантажний транспортний засіб", - розповів він.

Зараз, за словами Деркача, поліція намагається прибрати його з дороги і вантажівки об'їжджають іншою об'їзною дорогою.

"Тому заторів в русі поки що немає", - констатував він, додавши, що вже проїхало понад 100 машин як на в'їзд, так і на виїзд з України - значно більше, ніж проїжджало раніше. 

Ситуація на кордоні з Україною

11 грудня було розблоковано один із пунктів пропуску на кордоні України та Польщі. Йдеться про КПП "Ягодин - Дорогуськ". Додамо, що на даний час заблокованими залишаються три КПП на кордоні з Польщею - "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", "Медика - Шегині".

Водночас представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною.

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