Разблокировка КПП на границе с Польшей: забастовщики против и пошли на хитрый ход

"Протестующие, конечно, не радуются этой новости. Поскольку решение об открытии этого пункта пропуска принял глава городской власти - поселка Дорогуск. И протестующие вчера заблокировали движение на одной из дорог, поставив грузовое транспортное средство", - рассказал он.

Сейчас, по словам Деркача, полиция пытается убрать его с дороги и грузовики объезжают по другой объездной дороге.

"Поэтому пробок в движении пока нет", - констатировал он, добавив, что уже проехало более 100 машин как на въезд, так и на выезд из Украины - гораздо больше, чем проезжало ранее.

Ситуация на границе с Украиной

11 декабря был разблокирован один из пунктов пропуска на границе Украины и Польши - КПП "Ягодин - Дорогуск". Добавим, что в настоящее время заблокированными остаются три КПП на границе с Польшей - "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное", "Медика - Шегини".

В то же время словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" на границе с Украиной.