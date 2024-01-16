Польські перевізники розблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Як заявили у відомстві, польські колеги повідомили, що перевізники завершили акцію протесту на кордоні о 20:00 за місцевим часом.

"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - сказано в повідомленні.

Однак водіїв все ж просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Раніше сьогодні перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська".

Ситуація на кордоні з Польщею

У листопаді минулого року у Польщі перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року. Тоді в перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину. Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили і пункт пропуску "Медика - Шегині". Також були наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі - "Мальховіце".

Однією з вимог польських перевізників є отримання доступу до української системи "Шлях". Як раніше пояснювали у прес-службі українських прикордонників, такою вимогою вони хочуть залучити українських перевізників працювати на польські транспортні компанії з перевезень вантажів.

16 січня стало відомо, що польські далекобійники досягли угоди про "певні умови" з урядом і призупинять свій протест 17 січня о 13:00 за київським часом.

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