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Для розблокування 97 млрд доларів інвестицій в енергетику потрібна лібералізація цін на енергоносії, - IFC

П'ятниця 21 червня 2024 14:59
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Для розблокування 97 млрд доларів інвестицій в енергетику потрібна лібералізація цін на енергоносії, - IFC Фото: для розблокування 97 млрд доларів інвестицій в енергетику потрібна лібералізація цін на енергоносії (Віталій Носач, РБ-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Лібералізація цін на енергоносії в Україні дозволить розблокувати додаткові інвестиційні можливості приватного сектора на 97 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на регіонального директора International Finance Corporation (IFC) у Європі Інесу Роша.

"Реформи в енергетичному секторі, включаючи лібералізацію цін на енергоносії, мають ключове значення, оскільки вони можуть розблокувати додаткові інвестиційні можливості приватного сектора на суму 97 млрд доларів", - сказала вона.

Роша додала, що з початку повномасштабного вторгнення Україна втратила 19 з 40 ГВт потужностей. І приватні інвестори могли б задовольнити вагому частку потреб у реконструкції за допомогою правильних реформ і політичних заходів.

"Відновлювана енергетика, зокрема, відкриває значні можливості. IFC активно працює над найближчими в часі можливостями, щоб стимулювати вироблення альтернативних бізнес-моделей, а також готується до середньострокового розширення за умови, що ключові реформи будуть прийняті", - наголосила вона.

У підсумку вона додала, що подолавши виклики та використовуючи можливості у секторі ВДЕ, Україна може досягти більшої енергетичної безпеки, створити стійкість і підвищити екологічну стійкість.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що зелена і розподілена енергетика за два-три роки можуть компенсувати знищені потужності.

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