Для разблокирования 97 млрд долларов инвестиций в энергетику нужна либерализация цен на энергоносители, - IFC
Либерализация цен на энергоносители в Украине позволит разблокировать дополнительные инвестиционные возможности частного сектора в 97 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на регионального директора International Finance Corporation (IFC) в Европе Инессу Роша.
"Реформы в энергетическом секторе, включая либерализацию цен на энергоносители, имеют ключевое значение, поскольку они могут разблокировать дополнительные инвестиционные возможности частного сектора на сумму 97 млрд. долларов", - сказала она.
Роша добавила, что с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла 19 из 40 ГВт мощностей. И частные инвесторы могли бы удовлетворить значительную долю потребностей в реконструкции с помощью правильных реформ и политических мер.
"Возобновляемая энергетика, в частности, открывает значительные возможности. IFC активно работает над ближайшими возможностями, чтобы стимулировать выработку альтернативных бизнес-моделей, а также готовится к среднесрочному расширению при условии, что ключевые реформы будут приняты", - подчеркнула она.
В итоге она добавила, что, преодолев вызовы и используя возможности в секторе ВИЭ, Украина может достичь большей энергетической безопасности, создать устойчивость и повысить экологическую устойчивость.
Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что зеленая и распределенная энергетика через два-три года могут компенсировать уничтоженные мощности.
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