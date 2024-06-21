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Для разблокирования 97 млрд долларов инвестиций в энергетику нужна либерализация цен на энергоносители, - IFC

Пятница 21 июня 2024 14:59
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Для разблокирования 97 млрд долларов инвестиций в энергетику нужна либерализация цен на энергоносители, - IFC Фото: для разблокирования 97 млрд долларов инвестиций в энергетику нужна либерализация цен на энергоносители (Виталий Носач, РБ-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Либерализация цен на энергоносители в Украине позволит разблокировать дополнительные инвестиционные возможности частного сектора в 97 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на регионального директора International Finance Corporation (IFC) в Европе Инессу Роша.

"Реформы в энергетическом секторе, включая либерализацию цен на энергоносители, имеют ключевое значение, поскольку они могут разблокировать дополнительные инвестиционные возможности частного сектора на сумму 97 млрд. долларов", - сказала она.

Роша добавила, что с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла 19 из 40 ГВт мощностей. И частные инвесторы могли бы удовлетворить значительную долю потребностей в реконструкции с помощью правильных реформ и политических мер.

"Возобновляемая энергетика, в частности, открывает значительные возможности. IFC активно работает над ближайшими возможностями, чтобы стимулировать выработку альтернативных бизнес-моделей, а также готовится к среднесрочному расширению при условии, что ключевые реформы будут приняты", - подчеркнула она.

В итоге она добавила, что, преодолев вызовы и используя возможности в секторе ВИЭ, Украина может достичь большей энергетической безопасности, создать устойчивость и повысить экологическую устойчивость.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что зеленая и распределенная энергетика через два-три года могут компенсировать уничтоженные мощности.

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