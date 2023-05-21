Розбивають ворога в мотлох. В ЗСУ заявили про просування під Бахмутом

"1730м у довжину, та в глиб - ще 700м зачищеної від ворога території", - пише пресслужба бригади.

Зазначається, що підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ намагались повернути відбиті раніше нашими воїнами позиції, однак ворога було розбито в мотлох.

Лише за вчорашні бої наші герої ліквідували ще 23 окупанта та поранили ще 40 одиниць живої сили ворога. Також було знищено ворожу техніку, зокрема танки.

Фото: ситуація в Бахмуті станом на 20.05 о 00:32 (deepstatemap)

Ситуація в Бахмуті

Відзначимо, що вчора, 20 травня, голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що російські окупанти нібито контролюють Бахмут. Цю інформацію було неодноразово спростовано військовим керівництвом України.

Як розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр, станом на сьогоднішній ранок, наші воїни продовжують зберігати контроль над частиною міста, а також взяли Бахмут в напівоточення.

Агенство розкривало усі подробиці щодо ситуації довкола Бахмуту.

Зокрема, інформацію про повну окупацію міста також спростував президент України Володимир Зеленський. За його словами, командування цінує життя наших військових, які продовжують виконувати дуже важливе завдання в місті.