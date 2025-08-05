Розбито понад 8 рот: розвідники показали, як зупиняють наступ РФ у Сумській області

Під час спецоперації розвідники зайшли у тил противника, зачистили його позиції та закріпилися. Як зазначили в ГУР, просування окупантів було зупинено, а постачання провізії та боєприпасів їхнім підрозділам - зірвано.

"Згідно з радіоперехопленнями, солдати армії РФ, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності “Спецпідрозділу Тимура”, - йдеться у повідомленні.

Також ГУР публікує відео, на якому зафіксовано ключові фрагменти місії українських розвідників:

стрімкі рейди у тилу ворога;

прицільну роботу артилеристів і гранатометників;

ліквідацію окупантів скидами та влучними прильотами FPV-дронів;

кадри ближнього стрілецького бою.

За даними ГУР, загальні втрати противника склали щонайменше 334 загиблих і понад 550 поранених - це еквівалентно розгрому понад восьми рот окупантів.

Як зауважили у розвідці, операцію провели силами підрозділів “Химера”, “Юнгер”, “Стугна”, “Сибірський Батальйон”, “Аратта”, “1514”, “Paragon”, “Art Division”, “First Line”, “Raven Group” та “6 загін спеціальних дій”, що входять до складу “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України.