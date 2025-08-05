Разбито более 8 рот: разведчики показали, как останавливают наступление РФ в Сумской области

Во время спецоперации разведчики зашли в тыл противника, зачистили его позиции и закрепились. Как отметили в ГУР, продвижение оккупантов было остановлено, а поставки провизии и боеприпасов их подразделениям - сорваны.

"Согласно радиоперехватам, солдаты армии РФ, оправдываясь надуманными причинами, отказывались идти на штурм позиций в зоне ответственности "Спецподразделения Тимура", - говорится в сообщении.

Также ГУР публикует видео, на котором зафиксированы ключевые фрагменты миссии украинских разведчиков:

стремительные рейды в тылу врага;

прицельную работу артиллеристов и гранатометчиков;

ликвидацию оккупантов сбросами и точными прилетами FPV-дронов;

кадры ближнего стрелкового боя.

По данным ГУР, общие потери противника составили не менее 334 погибших и более 550 раненых - это эквивалентно разгрому более восьми рот оккупантов.

Как отметили в разведке, операцию провели силами подразделений "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" и "6 отряд специальных действий", входящих в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.