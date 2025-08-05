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Разбито более 8 рот: разведчики показали, как останавливают наступление РФ в Сумской области

Фото иллюстративное: разведчики показали, как останавливают наступление РФ в Сумской области (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Бойцы украинской разведки сорвали попытку россиян продвинуться на Сумском направлении. Спецназовцы разбили более 8 рот российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Во время спецоперации разведчики зашли в тыл противника, зачистили его позиции и закрепились. Как отметили в ГУР, продвижение оккупантов было остановлено, а поставки провизии и боеприпасов их подразделениям - сорваны.

"Согласно радиоперехватам, солдаты армии РФ, оправдываясь надуманными причинами, отказывались идти на штурм позиций в зоне ответственности "Спецподразделения Тимура", - говорится в сообщении.

Также ГУР публикует видео, на котором зафиксированы ключевые фрагменты миссии украинских разведчиков:

  • стремительные рейды в тылу врага;
  • прицельную работу артиллеристов и гранатометчиков;
  • ликвидацию оккупантов сбросами и точными прилетами FPV-дронов;
  • кадры ближнего стрелкового боя.

По данным ГУР, общие потери противника составили не менее 334 погибших и более 550 раненых - это эквивалентно разгрому более восьми рот оккупантов.

Как отметили в разведке, операцию провели силами подразделений "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" и "6 отряд специальных действий", входящих в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

 

ВСУ возвращают Сумскую область

Напомним, 27 июля официально стало известно, что Силы обороны Украины освободили приграничное село Кондратовка в Сумской области. Также появилось эпическое видео боев за населенный пункт.

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, вытеснение врага из населенного пункта позволит ВСУ закрепиться и задержать продвижение врага

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны Украины удалось сорвать план армии РФ в Сумской области и оттеснить врага на данном направлении.

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