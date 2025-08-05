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Розбито понад 8 рот: розвідники показали, як зупиняють наступ РФ у Сумській області

Вівторок 05 серпня 2025 10:12
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Розбито понад 8 рот: розвідники показали, як зупиняють наступ РФ у Сумській області Фото ілюстративне: розвідники показали, як зупиняють наступ РФ у Сумській області (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Бійці української розвідки зірвали спробу росіян просунутися на Сумському напрямку. Спецпризначенці розбили понад 8 рот російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Під час спецоперації розвідники зайшли у тил противника, зачистили його позиції та закріпилися. Як зазначили в ГУР, просування окупантів було зупинено, а постачання провізії та боєприпасів їхнім підрозділам - зірвано.

"Згідно з радіоперехопленнями, солдати армії РФ, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності “Спецпідрозділу Тимура”, - йдеться у повідомленні.

Також ГУР публікує відео, на якому зафіксовано ключові фрагменти місії українських розвідників:

  • стрімкі рейди у тилу ворога;
  • прицільну роботу артилеристів і гранатометників;
  • ліквідацію окупантів скидами та влучними прильотами FPV-дронів;
  • кадри ближнього стрілецького бою.

За даними ГУР, загальні втрати противника склали щонайменше 334 загиблих і понад 550 поранених - це еквівалентно розгрому понад восьми рот окупантів.

Як зауважили у розвідці, операцію провели силами підрозділів “Химера”, “Юнгер”, “Стугна”, “Сибірський Батальйон”, “Аратта”, “1514”, “Paragon”, “Art Division”, “First Line”, “Raven Group” та “6 загін спеціальних дій”, що входять до складу “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України.

ЗСУ повертають Сумську область

Нагадаємо, 27 липня офіційно стало відомо, що Сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області. Також з'явилося епічне відео боїв за населений пункт.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, витіснення ворога з населеного пункту дозволить ЗСУ закріпитись та затримати просування ворога

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони України вдалося зірвати план армії РФ в Сумській області і відтіснити ворога на даному напрямку.

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Сумська область ГУР Війна в Україні
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