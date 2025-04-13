Розбитий центр, згорілі авто і "тролейбус смерті": фоторепортаж із Сум після удару

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, удари припали на самий центр міста, коли місцеві жителі або відпочивали, або йшли до церкви. Унаслідок прильотів зруйновано будівлі, пошкоджено будинки, на вулицях згоріли автомобілі. За словами очевидців, деякі жертви згоріли живцем у машинах.

Фото: наслідки російського удару по Сумах (Богдана Лясківська/РБК-Україна)

На місці трагедії рятувальники, медики та волонтери забирають тіла.

Фото: наслідки російського удару по Сумах (Богдана Лясківська/РБК-Україна)

Внаслідок удару пошкоджено конгрес-центр Сумського державного університету. Крім того, відомо про загибель пасажирів тролейбуса. Начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх назвав його "тролейбусом смерті", бо в ньому загинуло багато людей.

Що відомо про жахливий удар по Сумах

Близько 10:15 у низці регіонів оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів. За кілька хвилин Telegram-пабліки повідомили про два вибухи в центральній частині Сум.

Пізніше стало відомо, що російські війська вдарили двома балістичними ракетами "Іскандер"/KN23 у касетному виконанні, вони вибухнули над містом, було багато вражаючих елементів. Українські офіційні особи зазначають, що ворог зробив це навмисно, щоб було якомога більше жертв серед цивільних. У місті розгорнули штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, куди можуть звертатися постраждалі. Він працюватиме, попередньо, до 19:00.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі РБК-Україна розповів, що прильоти зафіксовано чітко в центр міста.

"Сьогодні Вербна неділя, багато людей було на вулиці, неподалік розташований і храм, де відбувається освячення. Саме в цей час росіяни вдарили, чітко усвідомлюючи, що б'ють по цивільних", - зазначив він.

За його словами, екстрені служби відреагували миттєво, рятувальники та поліцейські з перших хвилин були на місці. Удар був надзвичайно жорстоким, кількість загиблих і поранених може зростати.

Станом на 14:10 у Сумах загинули З2 особи, зокрема дві дитини. Постраждали 84 особи, зокрема 10 дітей.

Всі подробиці удару по Сумам - в окремому матеріалі РБК-Україна.