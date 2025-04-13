Разбитый центр, сгоревшие авто и "троллейбус смерти": фоторепортаж из Сум после удара

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, удары пришлись по самому центру города, когда местные жители либо отдыхали, либо шли в церкви. В результате прилетов разрушены здания, повреждены дома, на улицах сгорели автомобили. По словам очевидцев, некоторые жертвы сгорели заживо в машинах.

Фото: последствия российского удара по Сумам (Богдана Лясковская/РБК-Украина)

На месте трагедии спасатели, медики и волонтеры уносят тела.

Фото: последствия российского удара по Сумам (Богдана Лясковская/РБК-Украина)

В результате удара поврежден конгресс-центр Сумского государственного университета. Кроме того, известно о гибели пассажиров троллейбуса. Начальник областной военной администрации Владимир Артюх назвал его "троллейбусом смерти", потому что в нем погибли много людей.

Что известно о чудовищном ударе по Сумам

Около 10:15 в ряде регионов объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ударов. Спустя несколько минут Telegram-паблики сообщили о двух взрывах в центральной части Сум.

Позже стало известно, что российские войска ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер"/KN23 в кассетном исполнении, они взорвали над городом, было много поражающих элементов. Украинские официальные лица отмечают, что враг сделал это специально, чтобы было как можно больше жертв среди гражданских. В городе развернули штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, куда могут обращаться пострадавшие. Он будет работать, предварительно, до 19:00.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина рассказал, что прилеты зафиксированы четко в центр города.

"Сегодня Вербное воскресенье, много людей было на улице, неподалеку расположен и храм, где проходит освящение. Именно в это время россияне ударили, четко осознавая, что бьют по гражданским", - отметил он.

По его словам, экстренные службы отреагировали мгновенно, спасатели и полицейские с первых минут были на месте. Удар был чрезвычайно жестоким, число погибших и раненых может расти.

По состоянию на 14:10 в Сумах погибли З2 человека, в том числе два ребенка. Пострадали 84 человека, в том числе 10 детей.

Все подробности удара по Сумам - в отдельном материале РБК-Украина.