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Розбиті мости, палаючі нафтобази: з'явилися чіткі фото наслідків ударів по Криму

18:27 24.06.2026 Ср
2 хв
Зафіксовано також, як росіяни намагались маскувати ділянки Керченського мосту
aimg Валерій Ульяненко
Фото: пожежа на ТЕЦ у Керчі після обстрілу (t.me/akovalenko1989)

У мережі з'явилися супутникові знімки, які зафіксували наслідки успішних ударів по російській логістиці та нафтових об'єктах у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Схеми" видання "Радіо Свобода".

Супутникові кадри компанії Vantor, зроблені у період з 12 по 22 червня 2026 року, демонструють серйозні пошкодження ключових маршрутів, які Росія використовує для постачання.

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Також на знімках чітко видно масштабні пожежі на об'єктах нафтової інфраструктури.

Зафіксовано й роботу машин із димовими генераторами, за допомогою яких окупанти намагалися замаскувати ділянки Керченського мосту.

На супутникових знімках зафіксовані:

  1. Пожежа на нафтобазі у Керчі 20 червня.
  2. Дим від пожежі на керченській нафтобазі та робота димових генераторів на Керченському мосту 22 червня.
  3. Димові генератори на Керченському мосту 22 червня.
  4. Уражений Генічеський міст на Херсонщині та альтернативні переправи поруч з ним 21 червня.
  5. Уражений пункт пропуску "Джанкой" в селі Передмістне 17 червня.
  6. Наслідки атаки на міст через Північнокримський канал у селі Ставки на Херсонщині 20 червня.
  7. Наслідки ударів по Чонгарському мосту 12 червня.
  8. Пожежа на нафтобазі в російському порту Кавказ 21 червня.

Фото: наслідки ударів по об'єктах у Криму (t.me/svoboda_radio)

Нагадаємо, на вихідних на окупованому півострові пролунала серія вибухів. Окупаційна так звана "влада" перекрила рух Кримським мостом, а місцеві жителі біля Керченського морського порту бачили пожежу і густий дим.

Український лідер Володимир Зеленський підтвердив - українські військові завдали ударів по цілях по обидва боки Керченського мосту. Він зазначив, що об'єкти розташовані приблизно за 300 км від лінії фронту.

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