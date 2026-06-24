Розбиті мости, палаючі нафтобази: з'явилися чіткі фото наслідків ударів по Криму

У мережі з'явилися супутникові знімки, які зафіксували наслідки успішних ударів по російській логістиці та нафтових об'єктах у Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Схеми" видання "Радіо Свобода".
Супутникові кадри компанії Vantor, зроблені у період з 12 по 22 червня 2026 року, демонструють серйозні пошкодження ключових маршрутів, які Росія використовує для постачання.
Також на знімках чітко видно масштабні пожежі на об'єктах нафтової інфраструктури.
Зафіксовано й роботу машин із димовими генераторами, за допомогою яких окупанти намагалися замаскувати ділянки Керченського мосту.
На супутникових знімках зафіксовані:
Фото: наслідки ударів по об'єктах у Криму (t.me/svoboda_radio)
Нагадаємо, на вихідних на окупованому півострові пролунала серія вибухів. Окупаційна так звана "влада" перекрила рух Кримським мостом, а місцеві жителі біля Керченського морського порту бачили пожежу і густий дим.
Український лідер Володимир Зеленський підтвердив - українські військові завдали ударів по цілях по обидва боки Керченського мосту. Він зазначив, що об'єкти розташовані приблизно за 300 км від лінії фронту.