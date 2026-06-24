Разбитые мосты, горящие нефтебазы: появились четкие фото последствий ударов по Крыму

В сети появились спутниковые снимки, зафиксировавшие последствия успешных ударов по российской логистике и нефтяным объектам в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Схемы" издания "Радио Свобода".
Спутниковые кадры компании Vantor, сделанные в период с 12 по 22 июня 2026 года, демонстрируют серьезные повреждения ключевых маршрутов, которые Россия использует для поставок.
Также на снимках отчетливо видны масштабные пожары на объектах нефтяной инфраструктуры.
Зафиксирована и работа машин с дымовыми генераторами, с помощью которых оккупанты пытались замаскировать участки Керченского моста.
На спутниковых снимках зафиксированы:
Фото: последствия ударов по объектам в Крыму (t.me/svoboda_radio)
Напомним, на выходных на оккупированном полуострове раздалась серия взрывов. Оккупационная так называемая "власть" перекрыла движение по Крымскому мосту, а местные жители возле Керченского морского порта видели пожар и густой дым.
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил - украинские военные нанесли удары по целям с обеих сторон Керченского моста. Он отметил, что объекты расположены примерно в 300 км от линии фронта.