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Разбитые мосты, горящие нефтебазы: появились четкие фото последствий ударов по Крыму

18:27 24.06.2026 Ср
2 мин
Зафиксировано также, как россияне пытались маскировать участки Керченского моста
aimg Валерий Ульяненко
Фото: пожар на ТЭЦ в Керчи после обстрела (t.me/akovalenko1989)

В сети появились спутниковые снимки, зафиксировавшие последствия успешных ударов по российской логистике и нефтяным объектам в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Схемы" издания "Радио Свобода".

Спутниковые кадры компании Vantor, сделанные в период с 12 по 22 июня 2026 года, демонстрируют серьезные повреждения ключевых маршрутов, которые Россия использует для поставок.

Читайте также: Крымский мост обложили защитой со всех сторон (новые спутниковые снимки)

Также на снимках отчетливо видны масштабные пожары на объектах нефтяной инфраструктуры.

Зафиксирована и работа машин с дымовыми генераторами, с помощью которых оккупанты пытались замаскировать участки Керченского моста.

На спутниковых снимках зафиксированы:

  1. Пожар на нефтебазе в Керчи 20 июня.
  2. Дым от пожара на керченской нефтебазе и работа дымовых генераторов на Керченском мосту 22 июня.
  3. Дымовые генераторы на Керченском мосту 22 июня.
  4. Пораженный Генический мост на Херсонщине и альтернативные переправы рядом с ним 21 июня.
  5. Пораженный пункт пропуска "Джанкой" в селе Предместное 17 июня.
  6. Последствия атаки моста через Северо-Крымский канал в селе Ставки Херсонской области 20 июня.
  7. Последствия ударов по Чонгарскому мосту 12 июня.
  8. Пожар на нефтебазе в российском порту Кавказ 21 июня.

Фото: последствия ударов по объектам в Крыму (t.me/svoboda_radio)

Напомним, на выходных на оккупированном полуострове раздалась серия взрывов. Оккупационная так называемая "власть" перекрыла движение по Крымскому мосту, а местные жители возле Керченского морского порта видели пожар и густой дым.

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил - украинские военные нанесли удары по целям с обеих сторон Керченского моста. Он отметил, что объекты расположены примерно в 300 км от линии фронта.

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