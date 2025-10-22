Розбита "Нова пошта" і зруйновані будинки: який вигляд має Новгород-Сіверський після атаки РФ

Внаслідок ворожих обстрілів загинули щонайменше четверо людей, ще 11 - поранені, серед них 10-річна дитина.

Пошкодження зафіксовані у центральній частині міста. Під вогонь окупантів потрапили житлові будинки, заклади соціальної інфраструктури та об’єкти бізнесу.

Руйнувань зазнали відділення "Нової пошти", лікарня, ліцей, кафе, цивільні авто та медичний транспорт. Одна оселя згоріла повністю, ще щонайменше дев’ять будинків отримали суттєві руйнування.

Фото: наслідки обстрілу Новгород-Сіверського (t.me/chernigivskaODA)

Серед постраждалих - дитина 10 років, яка перебуває у вкрай тяжкому стані в обласній лікарні. Ще троє дорослих доставлені до обласних медзакладів, інші отримують допомогу у Новгород-Сіверській ЦМЛ або лікуються амбулаторно.

За даними обласної влади, лише за минулу добу росіяни нанесли 94 удари по 28 прикордонних населених пунктах Чернігівщини. Під ворожим вогнем також опинилися енергооб’єкти у трьох громадах, через що в області діють як погодинні, так і аварійні графіки відключень електроенергії. Енергетики працювали всю ніч, щоб відновити живлення, однак мережі залишаються перевантаженими.

Обласна адміністрація закликала мешканців області ощадливо споживати електроенергію, зважаючи на масовані обстріли української енергосистеми та складну ситуацію в інших регіонах.