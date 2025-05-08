Розбираємо універсал: переваги та недоліки типу кузова авто

Як кожний багатофункціональний виріб, автомобілі з кузовом універсал мають свої набори і плюсів, і мінусів. Журналісти РБК-Україна Авто допоможуть розібратись з ними.
Про переваги і недоліки популярних машин з кузовом універсал читайте в матеріалі РБК-Україна.
Легкові авто з кузовом універсал справді близькі до максимальної універсальності, але ж це – аж ніяк не єдина важлива характеристика сімейної машини.
Автомобіль у кузові універсал зазвичай належить до сімейства певної популярної серійної моделі. Найбільше таких авто сьогодні представлено у С-класі. Універсал відрізняється тим, що це найдовший кузов у лінійці – він може мати таку ж довжину, як седан, або навіть перевищувати її. Додаткова довжина з’являється за рахунок збільшеного заднього звісу, тобто більшого простору багажника. Ще одна характерна риса, що теж відрізняє універсал від хетчбека – майже вертикальна задня частина кузова.
Сучасні універсали зазвичай мають широкі можливості трансформації салону: задні сидіння можна скласти повністю або частинами, багажне відділення може мати подвійну підлогу, а також захисні сітки та шторки. Вони не тільки приховують вміст багажника, а й запобігають потраплянню речей у салон під час руху.
Показовий момент: щоб відсторонитись від іміджу авто для немолодих хазяйновитих власників, автовиробники часто пропонують універсали з потужними двигунами та багатим рівнем оснащення – такими ж, як у преміальних версіях базової моделі. Нарешті, саме універсали в деяких марок мають комплектацію 4х4 з приводом на всі чотири колеса.
Плюси кузова універсал
Мінуси універсала
Більшість мінусів універсалів не те щоб надумані, але не дуже вагомі, і часто залежать від особливостей конкретної моделі. Тож для безпомилкового вибору кузова вам треба чітко уявляти, наскільки часто вам доведеться користуватись перевагами певного типу кузова (наприклад, місткістю універсала) і наскільки часто ви будете зіткатись з його недоліками (холодний салон чи незручність паркування). І ці ваші персональні запити треба неодмінно співвідносити з особливостями конкретної моделі – наприклад, з високою ефективністю пічки у Volkswagen`ів чи недовговічністю пневмоциліндрів підвіски Audi.
При підготовці публікації були використані матеріали видань Autobild, L`Automobile та Auto.RIA.
Нещодавно РБК-Україна розповідало, як неправильний бензин впливає на автомобіль та як виправити ситуацію.