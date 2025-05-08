Разбираем универсал: преимущества и недостатки типа кузова авто

Как каждое многофункциональное изделие, автомобили с кузовом универсал имеют свои наборы и плюсов, и минусов. Журналисты РБК-Украина Авто помогут разобраться с ними.
О преимуществах и недостатках популярных машин с кузовом универсал читайте в материале РБК-Украина.
Легковые авто с кузовом универсал действительно близки к максимальной универсальности, но ведь это - отнюдь не единственная важная характеристика семейной машины.
Автомобиль в кузове универсал обычно принадлежит к семейству определенной популярной серийной модели. Больше всего таких авто сегодня представлено в С-классе. Универсал отличается тем, что это самый длинный кузов в линейке - он может иметь такую же длину, как седан, или даже превышать ее. Дополнительная длина появляется за счет увеличенного заднего свеса, то есть большего пространства багажника. Еще одна характерная черта, тоже отличающая универсал от хэтчбека - почти вертикальная задняя часть кузова.
Современные универсалы обычно имеют широкие возможности трансформации салона: задние сиденья можно сложить полностью или частями, багажное отделение может иметь двойной пол, а также защитные сетки и шторки. Они не только скрывают содержимое багажника, но и предотвращают попадание вещей в салон во время движения.
Показательный момент: чтобы отстраниться от имиджа авто для немолодых хозяйственных владельцев, автопроизводители часто предлагают универсалы с мощными двигателями и богатым уровнем оснащения - такими же, как в премиальных версиях базовой модели. Наконец, именно универсалы у некоторых марок имеют комплектацию 4х4 с приводом на все четыре колеса.
Плюсы кузова универсал
Минусы универсала
Большинство минусов универсалов не то чтобы надуманы, но не очень весомые, и часто зависят от особенностей конкретной модели. Поэтому для безошибочного выбора кузова вам надо четко представлять, насколько часто вам придется пользоваться преимуществами определенного типа кузова (например, вместимостью универсала) и насколько часто вы будете сталкиваться с его недостатками (холодный салон или неудобство парковки). И эти ваши персональные запросы надо непременно соотносить с особенностями конкретной модели - например, с высокой эффективностью печки у Volkswagen`ов или недолговечностью пневмоцилиндров подвески Audi.
При подготовке публикации были использованы материалы изданий Autobild, L`Automobile и Auto.RIA.
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