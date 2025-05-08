Разбираем универсал: преимущества и недостатки типа кузова авто

Легковые авто с кузовом универсал действительно близки к максимальной универсальности, но ведь это - отнюдь не единственная важная характеристика семейной машины.

Что такое кузов универсал

Автомобиль в кузове универсал обычно принадлежит к семейству определенной популярной серийной модели. Больше всего таких авто сегодня представлено в С-классе. Универсал отличается тем, что это самый длинный кузов в линейке - он может иметь такую же длину, как седан, или даже превышать ее. Дополнительная длина появляется за счет увеличенного заднего свеса, то есть большего пространства багажника. Еще одна характерная черта, тоже отличающая универсал от хэтчбека - почти вертикальная задняя часть кузова.

Современные универсалы обычно имеют широкие возможности трансформации салона: задние сиденья можно сложить полностью или частями, багажное отделение может иметь двойной пол, а также защитные сетки и шторки. Они не только скрывают содержимое багажника, но и предотвращают попадание вещей в салон во время движения.

Показательный момент: чтобы отстраниться от имиджа авто для немолодых хозяйственных владельцев, автопроизводители часто предлагают универсалы с мощными двигателями и богатым уровнем оснащения - такими же, как в премиальных версиях базовой модели. Наконец, именно универсалы у некоторых марок имеют комплектацию 4х4 с приводом на все четыре колеса.

Плюсы кузова универсал

Универсал, созданный на базе массового хэтчбека, является самым доступным из всех вместительных автомобилей. Альтернативные компактвэн и "высокий" коммерческий универсал ("пирожок") стоят заметно дороже;

Универсалы, построенные на базе семейных хэтчбеков и седанов, сохраняют все их атрибуты комфорта и доступности содержания - они по-легковому управляются и требуют обычных "легковых" шин и запчастей, а не дорогих комплектующих, типичных для коммерческого транспорта типа минивэнов или "пирожков";

Багажник большой уже в походном положении, даже если не прибегать к манипуляциям по складыванию заднего дивана.

Минусы универсала

Груз, который перевозится в общем с салоном багажном пространстве, может влиять на уют и атмосферу в интерьере: появляются посторонние звуки и запахи, не всегда приятные;

Из-за того, что салон совмещен с багажником, в холодное время года воздух в интерьере прогревается дольше, а в жару - медленнее охлаждается, даже при наличии кондиционера;

Подвеску универсалов обычно проектируют с расчетом на перевозку тяжелой поклажи, поэтому ходовая получается более жесткой, чем у седанов или хэтчбеков. Соответственно, без нагрузки езда в них менее комфортна, особенно на неровных дорогах;

Чтобы нивелировать упомянутую выше некомфортность, универсалы нередко оснащают сложной задней подвеской. Она включает дорогие элементы, такие как пневматические подушки или амортизаторы с электронным управлением;

Универсал часто является самым длинным представителем в модельном ряду, поэтому парковаться им в тесных локациях труднее, чем на других моделях линейки.

Коротко

Большинство минусов универсалов не то чтобы надуманы, но не очень весомые, и часто зависят от особенностей конкретной модели. Поэтому для безошибочного выбора кузова вам надо четко представлять, насколько часто вам придется пользоваться преимуществами определенного типа кузова (например, вместимостью универсала) и насколько часто вы будете сталкиваться с его недостатками (холодный салон или неудобство парковки). И эти ваши персональные запросы надо непременно соотносить с особенностями конкретной модели - например, с высокой эффективностью печки у Volkswagen`ов или недолговечностью пневмоцилиндров подвески Audi.

При подготовке публикации были использованы материалы изданий Autobild, L`Automobile и Auto.RIA.