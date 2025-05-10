Розбираємо седан: ключові переваги та недоліки цього типу кузова

Більша частина українських автомобілістів все ще належить до поколінь, в епоху яких на шляхах домінували седани. Відтак, цей тип кузова у нас доволі довго в автомобільному співтоваристві вважався класичним, типовим, якщо не сказати – єдино прийнятним. (До речі, схожа ситуація мала місце і в інших країнах, в тому числі і індустріально розвинених, але тут мова не про це).

Що таке кузов седан

Седан – це легкове авто з триоб'ємним силуетом (капот-салон-багажник) та двома рядами сидінь у салоні. При тому салон конструктивно відокремлений від моторного відсіку та від багажника.

В усьому світі седан вважається найбільш респектабельним, солідним і дещо консервативним типом кузова. Такий автомобіль зазвичай обирають успішні та поважні люди, які готові витрачати більше заради підтримки свого статусу і тому згодні миритись з кількома незручностями. Але в цілому це один з найкомфортніших типів кузова. Власне, основним призначенням седана і є комфортне перевезення трьох-чотирьох пасажирів. Місце для багажу у нього на другому місці, так само як і інші чесноти решти типів кузовів – зручність завантаження речей, задоволення від водіння, економія пального тощо.

Салон. Обидва ряди сидінь у салоні седана – низькі, тобто розташовані низько від дороги і дах над ними теж низький. Та і в цілому місця в цьому авто не так вже й багато, особливо для високих пасажирів, яким буває замало місця в ногах і над головою. Крім того, в процесі посадки в салон доводиться сильно нахилятись, оскільки дверні прорізи розташовані низько.

Натомість завдяки окремому багажнику в кормі і так само віддаленому від пасажирів моторному відсіку інтер’єр седанів зазвичай виходить тихим, спокійним й затишним.

Багажник. Вантажний відсік седана здатен вмістити чимало речей, однак його форма не завжди зручна — він зазвичай довгий і невисокий, плаский. Це ускладнює доступ до речей у глибині, змушуючи тягтись і при цьому торкатись одягом заднього бампера. На відміну від хетчбеків та універсалів збільшити об’єм багажного відділення седана вдається лише трохи. Спинка заднього дивану якщо і складається, то єдиного простору з салоном не створює, залишаючи між двома об’ємами тільки вікно. Але найчастіше йдеться фактично про люк у задній спинці, через який не завжди можна просунути, скажімо, гірські лижі.

Проте, ізольований багажник має позитивний зворотній бік. Його вміст під час руху майже не впливає на комфорт в салоні, зокрема, шуми, запахи і пил з брудних речей не заважають затишку в інтер’єрі. За об’ємом багажник седана більший за багажник хетчбека (при нерозкладеному задньому сидінні) і часто не менший за багажник універсал (якщо не складати сидіння і не прибирати шторку).

Силовий агрегат. Оскільки седан позиціонується в першу чергу як поважний автомобіль, виробники часто комплектують такий кузов двигуном з невеликим об’ємом і помірною потужністю. При тому часто ці машини мають автоматичну трансмісію, оскільки АКП того чи іншого типу є неодмінною ознакою преміальності моделі.

У свою чергу, підвіска седанів традиційно буває налаштована на комфортний рух. Відтак, далеко не всі седани, навіть дорогі, можуть похвалитися відмінною керованістю та динамікою.

Плюси і мінуси седанів

+ Комфортний салон

+ Ізольований великий багажник

+ Поважний імідж

+ Доступність утримання

- Незручний процес посадки в низький салон

- Низька стеля салону

- Незручність для перевезення громіздкого багажу

Альтернатива седану

Так, з одного боку, седан – автомобіль солідний, комфортабельний. Але з точки зору представницької функції його майже остаточно обійшли великі позашляховики, а за комфортом давно вже кращими вважаються мінівени преміум-класу. Достатньо порівняти зручність посадки в салон і простір в інтер’єрі у низького седана і в мінівена чи великого позашляховика.

Проте на цьому фоні козирі седана – у більш доступних цінах на запчастини, шини та послуги автосервісу.

Коротко

Строго кажучи, усі переваги седана в наш час можна знайти і в інших типах кузова. Але тільки він поєднує цілком комфортний салон, місткий у первинному стані багажник і низькій силует, який означає скромний паливний апетит у заміських поїздках. Ну і нарешті, зовні седан хоч і являє собою машину поважну, залишається достатньо скромним на відміну від позашляховика чи мінівена.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.