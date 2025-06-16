Розбили щось у магазині? Адвокат пояснив, коли платити не треба

Якщо ви випадково пошкодили або розбили товар у супермаркеті, магазин не має права змушувати вас оплачувати його.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат, магістр права Євген Буліменко .

Згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу України, до моменту покупки товару відповідальність за нього несе власник - тобто магазин. Покупець стає власником лише після оплати, отже, ризик випадкового пошкодження або псування лежить на продавцеві.

Як зазначає адвокат, вимога оплатити пошкоджений товар суперечить також частині 2 статті 17 Закону України "Про захист прав споживачів". Така вимога є примушуванням придбати товар неналежної якості, що прямо заборонено законом.

У разі випадкового пошкодження товару варто повідомити працівника магазину. Якщо ж адміністрація змушує вас оплатити товар - ви маєте право подати скаргу до Держпродспоживслужби (письмово або через гарячу лінію).