Розбили щось у магазині? Адвокат пояснив, коли платити не треба
Якщо ви випадково пошкодили або розбили товар у супермаркеті, магазин не має права змушувати вас оплачувати його.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат, магістр права Євген Буліменко.
Згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу України, до моменту покупки товару відповідальність за нього несе власник - тобто магазин. Покупець стає власником лише після оплати, отже, ризик випадкового пошкодження або псування лежить на продавцеві.
Як зазначає адвокат, вимога оплатити пошкоджений товар суперечить також частині 2 статті 17 Закону України "Про захист прав споживачів". Така вимога є примушуванням придбати товар неналежної якості, що прямо заборонено законом.
У разі випадкового пошкодження товару варто повідомити працівника магазину. Якщо ж адміністрація змушує вас оплатити товар - ви маєте право подати скаргу до Держпродспоживслужби (письмово або через гарячу лінію).
Раніше РБК-Україна писало, чи мають право покупці в Україні фотографувати товари в магазинах. Заборонити це можуть лише у виняткових випадках - якщо порушуються права інших людей або закон про захист персональних даних. А вимоги охоронців чи продавців припинити зйомку товару є незаконними, якщо не йдеться про персональні дані чи приватність інших осіб.
Також ми розповідали про те, що покупець має право повернути товар навіть без бірки, якщо він неякісний або не відповідає опису. У разі дефекту можна вимагати ремонт, знижку або повернення грошей. Також протягом 14 днів дозволено обмінювати товар належної якості, якщо він просто не підійшов. Відмова магазину приймати претензію - незаконна: звертатися можна і до продавця, і до виробника.
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