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Разбили что-то в магазине? Адвокат объяснил, когда платить не надо

Понедельник 16 июня 2025 06:40
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Разбили что-то в магазине? Адвокат объяснил, когда платить не надо Фото: Покупки в магазине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова
Эксперт: Евгений Булименко

Если вы случайно повредили или разбили товар в супермаркете, магазин не имеет права заставлять вас оплачивать его.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат, магистр права Евгений Булименко.

Согласно статье 323 Гражданского кодекса Украины, до момента покупки товара ответственность за него несет собственник - то есть магазин. Покупатель становится собственником только после оплаты, следовательно, риск случайного повреждения или порчи лежит на продавце.

Как отмечает адвокат, требование оплатить поврежденный товар противоречит также части 2 статьи 17 Закона Украины "О защите прав потребителей". Такое требование является принуждением приобрести товар ненадлежащего качества, что прямо запрещено законом.

В случае случайного повреждения товара следует сообщить работнику магазина. Если же администрация заставляет вас оплатить товар - вы имеете право подать жалобу в Госпродпотребслужбу (письменно или через горячую линию).

Ранее РБК-Украина писало, имеют ли право покупатели в Украине фотографировать товары в магазинах. Запретить это могут только в исключительных случаях - если нарушаются права других людей или закон о защите персональных данных. А требования охранников или продавцов прекратить съемку товара являются незаконными, если речь не идет о персональных данных или приватности других лиц.

Также мы рассказывали о том, что покупатель имеет право вернуть товар даже без бирки, если он некачественный или не соответствует описанию. В случае дефекта можно требовать ремонт, скидку или возврат денег. Также в течение 14 дней разрешено обменивать товар надлежащего качества, если он просто не подошел. Отказ магазина принимать претензию - незаконен: обращаться можно и к продавцу, и к производителю.

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