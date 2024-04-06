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Сирський: на Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ мають тактичний успіх

Куп'янськ, Субота 06 квітня 2024 11:25
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Сирський: на Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ мають тактичний успіх Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська мають певний тактичний успіх на Куп'янському та Лиманському напрямках. На інших ділянках фронту ситуація напружена, точаться важкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.

Як зазначив головком, ворог намагається вийти на кордону Донецької області, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах. Вдень і вночі окупанти ведуть наступальні дії за підтримки бронетехніки. На окремих напрямках загарбники намагаються вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону.

"Особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському - в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському - в районі Новомихайлівки", - повідомив Сирський.

Він підкреслив, що Часів Яр залишається під контролем ЗСУ. Спроби противника прорватися до міста були невдалими.

На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою. У районі Кринок на лівому березі Дніпра окупанти намагаються витіснити наші війська з плацдарму.

"Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, російські окупанти взимку посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі.

Крім того, українські військові також повідомляли, що окупанти хочуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Також важкі бої тривають у районі Куп'янська Харківської області.

Де Росія може почати новий наступ і скільки в неї залишилось ракет - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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