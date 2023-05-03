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Розбереться трибунал. Україні не потрібно нападати на воєнних злочинців у Москві, - Резніков

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні не потрібно нападати на російських військових злочинців у їхніх резиденціях у Москві - ними розбереться трибунал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Правильні вежі для "кремлівських веж". Повторю те, що сказав президент Володимир Зеленський: Україні не потрібно нападати на російських військових злочинців у їхніх резиденціях у Москві - ними розбереться трибунал", - написав Резніков.

Він наголосив, що неодмінною резиденцією російських військових злочинців є будівля у Гаазі.

Нагадаємо, у середу, 3 травня, на Кремль нібито було здійснено атаку за допомогою безпілотників. Росія одразу почала звинувачувати Україну.

До того ж Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через нібито атаку дронів на Кремль.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна не здійснювала жодних "атак" на Кремль та російського диктатора Володимира Путіна. Держава використовує зброю для захисту своєї території.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, "атака" дронів на Кремль, в якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.

Головне про "атаку дронів" і з якою метою Кремль звинуватив Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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