Розбавлений Києвом "Шахтар" і одинак із "Дніпра-1": топ-10 найдорожчих футболістів УПЛ

У розпал війни запросити якісного легіонера в чемпіонат України фактично неможливо. Питання не лише в безпеці потенційних новачків. Фінансові можливості українських команд неабияк "просіли". Недивно, що в топ-10 найдорожчих виконавців УПЛ дев'ятеро мають українські паспорти.

Микола Матвієнко ("Шахтар", 20 млн євро*)

Оборонець "гірників" розпочав черговий сезон у "Шахтарі", попри інтерес із топ-5 чемпіонатів Європи. На старті УПЛ Матвієнко здидував результативністю. Він оформив 3 м'ячі в шестих матчах першості та намагався тримати марку оплоту надійності в обороні. Хтозна, чи була б такою поразка від "Порту", коли б провідний центрбек не отримав травму.

Фото: Микола Матвієнко наразі залишається в чемпіонаті України (facebook.com/fcshakhtar)

Георгій Судаков ("Шахтар", 15 млн євро)

Оглядачі після успішного продажу Мудрика в "Челсі" швидко знайшли в лавах чемпіона України нового кандидата на прибутковий трансфер. Судаков еволюціонував у лідера "Шахтаря" і вже закріпився в ролі основного в збірній України. Ціна на хавбека лише зростатиме, а груповий етап Ліги чемпіонів стане найкращою вітриною для нового гучного переїзду до Європи.

Артем Бондаренко ("Шахтар", 10 млн євро)

А ось ще один вихованець "гірників" трохи пригальмував. У часи Ігора Йовічевіча Бондаренко був незамінним. Однак, після появи на містку "Шахтаря" Патріка ван Леувена кудись поділася впевненість хавбека. Його виступам у нинішньому сезоні бракує зрілості. Інакше пояснити два вилучення в чотирьох поєдинках Прем'єр-ліги складно.

Микола Шапаренко ("Динамо", 7 млн євро)

А от ринкова вартість найдорожчого виконавця "Динамо" впала. Пояснення такому перебігу подій просте – Шапаренко лише наприкінці травня повернувся на поле після важкої травми коліна. Новий сезон він розпочав основним і навіть забив "Бешикташу" в Лізі конференцій. Однак, чергове ушкодження спочатку вивело його з лав збірної, а тепер змусило пропустити 3 матчі киян.

Лассіна Траоре ("Шахтар", 7 млн євро)

Якщо Шапаренко зараз опинився у точці падіння вартості, то потужний форвард "гірників", найімовірніше, невдовзі "просяде" ще значніше. Траоре відверто не щастить. Тільки-но він починає освоюватися в "Шахтарі", як через серйозну травму опиняється в лазареті. Сезон 2023/24 івуарієць розпочав із двох голів у трьох поєдинках, але потім вилетів мінімум до кінця року.

Фото: Лассіна Траоре добре розпочав сезон, але зазнав серйозної травми (facebook.com/fcshakhtar)

Георгій Бущан ("Динамо", 7 млн євро)

Основний голкіпер "Динамо" та збірної України буде першим, хто намагатиметься отримати вищий за Траоре цінник. Бущан теж зіткнувся з проблемами зі здоров'ям і навесні фактично не грав. Однак, зі стартом нового сезону воротар повернувся на останній рубіж "біло-синіх" і поступово підходить до найкращої форми. Матчі проти збірних Англії та Італії стали яскравим цьому свідченням.

Віталій Буяльський ("Динамо", 6 млн євро)

Подешевшав і ще один актив столичного гранда. Новий капітан "Динамо" колись мав 8-мільйонний цінник, а тепер мав би піти за пропозицію у розмірі 6 млн. Утім, минулого літа щодо Буяльського навіть не було трансферних чуток. Хавбек, схоже, почувається добре в рідному клубі та перехід аби-куди не розглядатиме. У січні Буяльському буде 31, тож цікавість до нього проявлятимуть в умовній Бельгії чи МЛС.

Олександр Зубков ("Шахтар", 5 млн євро)

Скуштував специфічного легіонерського хліба ще один українець зі складу чемпіона. Зубков радо повернувся у рамках політики українізації "Шахтаря" торік після вояжу до "Ференцвароша". Та тепер у нього труднощі, схожі до проблем Бондаренка. Здається, Йовічевіч довіряв вінгеру з Макіївки трохи більше. Падіння результативності – доказ.

Олександр Піхальонок ("Дніпро-1", 5 млн євро)

Зачароване коло зірок "Шахтаря" і "Динамо" розірвав лідер віце-чемпіона України. Піхальонок після відходу Артема Довбика влітку залишився променем надії фанатів "Дніпра-1" на збереженні в ролі третьої сили УПЛ. Проте, важкий старт сезону з вильотами зі всіх єврокубків неабияк насторожив. Та й перебування в СІЗО ймовірного інвестора "спортклубівців" спонукає до думки про близький трансфер хавбека.

Фото: Олександр Піхальонок намагається впоратися з тягарем лідера команди (facebook.com/sportclubdnipro1)

Валерій Бондар ("Шахтар", 5 млн євро)

Ще один основний центрбек "гірників" пропустив стартовий відрізок через перелом ключиці. Повернення Бондаря на полі слід чекати ближче до листопада. За час відсутності оборонця в нього побільшало конкурентів. Та всі вони виглядають слабшими на цьому етапі кар'єри українця. Тож орієнтовно за місяць Бондар візьметься наздоганяти Матвієнка за рівнем гри та ціни.

* – за даними порталу Transfermarkt